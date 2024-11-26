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Премиальный седан длиной 5,5 м будет конкурировать с Mercedes-Benz и BMW

JAC и Huawei презентовали роскошный седан S800 под брендом Maextro за ₽14 млн

Автобренд JAC и техногигант Huawei совместно презентовали новый электрический седан под брендом Maextro – S800. Китайские СМИ пишут, что продажи новинки запланированы на 2025 год.

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Maextro станет частью семейства HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), в которое уже входят три совместных предприятия Huawei – AITO, Luxeed и Stelato. Первой моделью нового суббренда будет седан, такой же роскошный, как Rolls-Royce или Mercedes-Maybach. Отмечается. что длина кузова автомобиля составляет 5,5 метра.

Maextro – S800
Maextro – S800

В основе нового EV будет лежать платформа X6 от JAC, остальные технические параметры новинки держатся в секрете. Что касается цены, то ожидается, что она составит порядка одного миллиона юаней (примерно 14,2 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации новости).

Maextro – S800
Maextro – S800

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Maextro S800 называют конкурентом Mercedes-Benz S-класса, BMW 7-й серии, Audi A8, а также электромобиля, подобного Nio ET9. Мощность завода, на котором наладят выпуск электромобиля, составляет 200 тысяч экземпляров в год, по прогнозам, будет еще одна модель, но о ней пока нет никакой информации.

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Источник: cnevpost.com

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Фото:cnevpost.com
Количество просмотров 22
26.11.2024 
Фото:cnevpost.com
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