3 самых доступных седана в России — реальные цены

«За рулем» дал совет, какую новую машину купить при бюджете 1-1,7 млн рублей

Не так давно мы делали подборку среднеразмерных седанов российского рынка. Машины не маленькие, с просторным салоном и багажником, со сравнительно мощными моторами. Но и цены на них не сказать, чтобы доступные.

Сегодня мы публикуем первую часть подборки компактных седанов. Их на рынке больше, да и стоят они поменьше: некоторые предлагаются дешевле двух миллионов – потому и популярны. О них и расскажем.

Lada Granta

Бестселлер российского рынка последних лет. Популярность Гранты, очевидно, зиждется на доступной цене – базовая версия предлагается за 700 тысяч рублей.

Во времена сотрудничества с Renault Ладу Гранту планировали снять с конвейера в 2024 году. Сейчас ей продлили жизнь до 2027 года.

Правда, в таком исполнении машина будет совершенно «раздетой» – без подушек безопасности, электроусилителя, динамиков, обогрева боковых зеркал и даже без задних подголовников. В более-менее насыщенной комплектации цены переваливают за миллион рублей.

В стандартном варианте ставится 8-клапанный 90-сильный атмосферник. За доплату можно взять его 16-клапанный вариант мощностью 106 л.с. Оба этих двигателя совмещаются с 5-ступенчатой механикой. У дилеров есть небольшой запас версий с 4-ступенчатым автоматом Jatco, но такие машины, как ожидается, закончатся уже к зиме.

Салон Гранты тесен и отделан откровенно небогато. Зато багажник на удивление просторен – 520 л. В плюсы можно занести и разнообразие кузовов: кроме седана предлагается лифтбек и универсал.

Lada Vesta

После разрыва с Renault, производство Весты остановилось примерно на год. Да и то, поначалу ее делали в изрядно упрощенном виде, без привычных опций.

Лишь этой осенью в комплектацию вернули боковые подушки безопасности, ESP, противотуманки и кое-что по мелочи. А выбывшие климат-контроль и бесключевой доступ обещают внедрить в следующем году.

Клиренс базовой версии Лады Весты составляет 181 мм, а для модификации Cross он увеличивается до внушительных 209 мм.

В активе Весты – отлично настроенное шасси. По управляемости и плавности хода она, однозначно, в лидерах сегмента. И с эргономикой у нее все в порядке. Помимо седана, предлагается и универсал SW. Плюс, есть версия Cross – ее отличает увеличенный дорожный просвет и защитный обвес кузова.

Недавно из моторной гаммы исчез 8-клапанный 90-сильный агрегат. Базовым стал 16-клапанный 106-сильный двигатель. Поэтому и стартовая цена на Весту возросла – теперь она составляет 1 239 900 рублей.

К слову, в октябре появилась возможность «поженить» этот базовый двигатель с вариатором – такая версия будет стоить минимум 1 525 000 рублей.

А если добавить еще 25 тысяч, можно получить 1,8-литровую 122-сильную модификацию Весты. За вариатор здесь доплачивать не придется – он прилагается по умолчанию.

Changan Alsvin

Перед нами – самый доступный и миниатюрный (длина 4390 мм) китайский седан на российском рынке. В начальной комплектации LX Алсвин предлагают за 1 750 000 рублей.

При этом оснащение отнюдь не сиротское: ESP, две подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль, медиасистема с 7-дюймовым сенсорным экраном, камера заднего вида.

Дизайн Changan Alsvin немного кургузый – редко кому получается создать красивый компактный седан.

Доплатив 49 тысяч, можно взять версию DLX дополненную системой старт-стоп, люком и камерой бокового обзора (справа).

Салон тесноват, но к эргономике серьезных замечаний нет – сидеть, например, удобнее, чем в Гранте. Атмосферник 1.5 развивает мощность 98 л.с. и совмещается с роботизированной пятиступенчатой трансмиссией 5DCT.

По динамике Alsvin звезд с неба не хватает, но от потока все же не отстает. Впрочем, от бюджетника большего ждать не приходится.

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