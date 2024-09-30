5 больших альтернатив скромному кроссоверу — выбираем седан

«За рулем» опубликовал обзор российского рынка новых среднеразмерных седанов

Когда-то Россия считалась страной седанов. До недавних пор свыше половины продаваемых у нас автомобилей были именно с таким типом кузова. А потом как отрубило – кроссоверы за несколько лет вышли на первое место. И остаются там до сих пор.

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Дошло до того, что пару лет назад на рынке кроме них ничего не предлагалось, за исключением тольяттинской Гранты. Но потом ситуация откатилась назад: седаны вновь активно завозятся в Россию. И их стало много!

Сначала это были компактные и доступные модели, конкурирующие с Ладами. Но потом к ним присоединились более крупные и дорогие седаны D-сегмента, не имеющие отечественных аналогов. О них сегодня и поговорим.

Changan Lamore

Если остальные фигурирующие в этой подборке модели стараются выглядеть солидно и богато, то дизайн Lamore выполнен в ином ключе. Плотно сбитый и как бы приплюснутый силуэт, узкие фары, безрамочная радиаторная решетка – этот Changan больше похож не на седан, а на четырехдверное купе.

Обратите внимание на утапливаемые ручки. Они не выдвижные, а выкидные – выдвигаются не целиком, а только одним краем.

Однако технически спортивная нотка никак не поддерживается. Lamore предлагается с турбомотором 1.5 мощностью 181 л.с. Он обеспечивает уверенное, но отнюдь не искрометное ускорение. Максимальная скорость – 200 км/ч. Управляемость бодрая – активному маневрированию Lamore не противится.

Интерьер – самый необычный в сегменте. Впрочем, подобную архитектуру кроме Чанганов используют и различные модели Peugeot.

Интерьер опять-таки нетривиальный. Руль приплюснут по верхней и нижней хорде, а на панель приборов смотришь поверх обода. Вместо центральной консоли – большой вертикальный экран. Жаль только, что русификации нет. Да и с обогревами туговато – им оборудовано только водительское кресло. Для машины стоимостью 2,79 млн рублей отсутствие теплых опций оправдать трудно.

Chery Arrizo 8

До недавних пор эта модель позиционировалась как чуть ли не элитная. У «восьмерки» не было скромных комплектаций, а начальная цена составляла 3,4 млн рублей. Однако в конце лета в Chery провели перепозиционирование. Стартовый ценник теперь составляет 2,85 млн рублей.

«Восьмерку» многие считают заменой Toyota Camry. Во всяком случае, в такси категории «Бизнес» ее уже активно используют.

Для этого пришлось упростить базовую комплектацию, исключив из нее электроприводы и вентиляцию передних сидений, занавески безопасности, адаптивный круиз-контроль, встроенный видеорегистратор.

Интерьер почти идентичен салону кроссовера Chery Tiggo 8.

Попутно дефорсировали 1,6-литровый турбомотор – вместо 186 л.с. он теперь развивает 150. Понятное дело, это не лучшим образом отразилось на динамике. Время разгона до сотни составляет 9,8 с (вместо 8,9), а максимальная скорость сократилась до 190 км/ч (было 205).

Впрочем, вполне возможно, что Arrizo 8 в богатом исполнении мы еще увидим: в Китае показали вариант с 2-литровым турбомотором и классическим 8-ступенчатым автоматом вместо робота. Наверняка ее привезут к нам.