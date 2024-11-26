609 л.с., разгон до «сотни» за 3,5 с. и запас хода 355 км: Kia показала заряженный EV6 GT

Kia представила в Южной Корее обновленный EV6 GT с запасом хода в 355 километров

Компания Kia официально представила в Южной Корее обновленный EV6 GT, который собирается установить новый стандарт в сегменте электромобилей. 26 ноября стартовал прием предзаказов на новинку.

Kia EV6 GT

EV6 GT оснащен системой полного привода с двумя электродвигателями, которые обеспечивают общую мощность 448 кВт (609 л.с.) и крутящий момент в 740 Нм. Это позволяет автомобилю разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Функция Launch Control одномоментно увеличивает мощность до 478 кВт (650 л.с.), что улучшает динамику разгона.

Kia EV6 GT

Модель оборудована усовершенствованной аккумуляторной батареей емкостью 84 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 355 километров на одной зарядке. Технология быстрой зарядки позволяет восстановить 80% заряда всего за 18 минут.

Динамика вождения была улучшена благодаря подвеске с электронным управлением и электронному дифференциалу.

Kia EV6 GT

Спортивные сиденья с регулировкой и отделкой из замши обеспечивают комфорт как для водителя, так и для пассажиров. В автомобиле также предусмотрены навигация с дополненной реальностью и цифровые ключи, что повышает безопасность и удобство использования.

Несмотря на высокие технологии и улучшенные характеристики, в Kia сохранили цену на EV6 GT на уровне 72,2 млн вон (около 50 540 долларов или 5,35 млн руб.).

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Источник: KCB