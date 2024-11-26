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609 л.с., разгон до «сотни» за 3,5 с. и запас хода 355 км: Kia показала заряженный EV6 GT

Kia представила в Южной Корее обновленный EV6 GT с запасом хода в 355 километров

Компания Kia официально представила в Южной Корее обновленный EV6 GT, который собирается установить новый стандарт в сегменте электромобилей. 26 ноября стартовал прием предзаказов на новинку.

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Kia EV6 GT
Kia EV6 GT

EV6 GT оснащен системой полного привода с двумя электродвигателями, которые обеспечивают общую мощность 448 кВт (609 л.с.) и крутящий момент в 740 Нм. Это позволяет автомобилю разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Функция Launch Control одномоментно увеличивает мощность до 478 кВт (650 л.с.), что улучшает динамику разгона.

Kia EV6 GT
Kia EV6 GT

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Модель оборудована усовершенствованной аккумуляторной батареей емкостью 84 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 355 километров на одной зарядке. Технология быстрой зарядки позволяет восстановить 80% заряда всего за 18 минут.

Динамика вождения была улучшена благодаря подвеске с электронным управлением и электронному дифференциалу.

Kia EV6 GT
Kia EV6 GT

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Спортивные сиденья с регулировкой и отделкой из замши обеспечивают комфорт как для водителя, так и для пассажиров. В автомобиле также предусмотрены навигация с дополненной реальностью и цифровые ключи, что повышает безопасность и удобство использования.

Несмотря на высокие технологии и улучшенные характеристики, в Kia сохранили цену на EV6 GT на уровне 72,2 млн вон (около 50 540 долларов или 5,35 млн руб.).

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Источник: KCB

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Алексеева Елена
Количество просмотров 12
26.11.2024 
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