Jaguar решился на выкуп кроссоверов из-за промаха LG

Jaguar выкупает 2760 I-Pace 2019 года в США из-за риска возгорания аккумулятора

Компания Jaguar объявила о выкупе 2760 электрокроссоверов I-Pace 2019 года выпуска в США из-за риска перегрева аккумуляторов, который может привести к возгоранию автомобилей. Проблему автопроизводителю из Британии создала корейская LG Chem, выпустившая эти злосчастные батареи.

Jaguar 2019 года

Ранее Jaguar уже пытался решить этот вопрос через различные кампании по отзыву автомобилей. В некоторых случаях производитель заменял высоковольтные батареи, в других – обновлял программное обеспечение для управления батареей. В августе 2024 года компания рекомендовала владельцам I-Pace заряжать и парковать свои автомобили только на открытых площадках, а также ограничила заряд аккумуляторов до 80% емкости. В пресс-релизах говорилось, что окончательное решение проблемы разрабатывается.

Однако, несмотря на усилия по устранению неисправности, решения найти не удалось, и компания теперь выкупает автомобили, которые имеют проблемы с аккумуляторами. Пока неизвестно, какие убытки понесет Jaguar, но, учитывая год выпуска модели, стоимость выкупа не должна быть заоблачной.

Проблемы с батареями в Jaguar I-Pace также привели к четырем отзывам автомобилей в Германии в 2023 и 2024 годах. На данный момент неясно, будет ли такая же программа выкупа автомобилей запускаться в Европе или Германии. Компания уже получила запросы от СМИ по этому поводу.

Таким образом, Jaguar продолжает бороться с техническим дефектом, угрожающим безопасности владельцев автомобилей. LG Chem— крупнейшая химическая компания Южной Кореи, входит в концерн LG Group, крупнейшим акционером является LG Corporation (33,34 %).

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Источник: AMS