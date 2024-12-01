Эта Tesla загрязняет среду больше, чем ваш авто с ДВС?

Завод Tesla загрязняет окружающую среду так, что уступает только нефтепереработке

Новое расследование журналистов Wall Street Journal с новой силой подстегнуло давно тлеющий скандал с заводами Илона Маска, выпускающими экологичные электромобили. Издание собрало свидетельства того, что сами предприятия отнюдь не экологичны. Сообщается, что ворота гигантской литейной печи завода в Остине, штат Техас, где делают Tesla Model Y, не закрывались, выбрасывая в воздух токсины.

Сотрудник отдела Tesla по соблюдению эконорм рассказал изданию, что в случае с воротами завод применил «сложную уловку», чтобы пройти проверку у инспекторов по экологии. «Tesla неоднократно просила меня лгать правительству, чтобы они могли работать, не платя за надлежащий экологический контроль», – добавил сотрудник.

Кроме того, техасский завод сбрасывал токсичные отходы в реку Колорадо – во время ливней за пределами завода периодически оказывалась смесь из грязи и химикатов, превращавшая участок реки в грязно-коричневую жижу. Главный инженер-строитель завода неоднократно обещал починить ливневую канализацию, но этого так и не случилось.

Tesla Cybertruck в шоу-руме, США

Но и это еще не все. По словам бывших сотрудников, большое беспокойство вызывал «испарительный» пруд треугольной формы, построенный для хранения сточных вод. Он оказался наполнен токсинами, в том числе серной и азотной кислотами, а вода с водорослями начала пахнуть тухлыми яйцами. В какой-то момент сотрудники нашли в воде мертвого оленя. Есть свидетельства, что Tesla сбрасывала неочищенную воду из пруда прямо в канализацию.

В результате техасский автозавод – один из крупнейших в мире – несколько месяцев выбрасывал токсины в окружающую среду. Руководство было в курсе, а рядовые сотрудники молчали, боясь потерять работу. Похожая ситуация и на заводе Tesla во Фримонте, Калифорния – там собирают пикапы Cybertruck. За последние пять лет заводу вынесли 112 предупреждений по загрязнению воздуха – больше только у нефтеперерабатывающего предприятия Chevron, которое находится в соседнем Ричмонде. Требования о ремонте очистного оборудования завод Tesla игнорировал.

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Источник: Jalopnik