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Круче, чем «китаец»? В Индии презентовали два новых бюджетных кроссовера

Mahindra раскрыла внешность двух новинок BE 6e и XEV 9e на платформе Volkswagen

Индийский автопроизводитель Mahindra представил два бюджетных кроссовера на совместной с Volkswagen платформе. Речь идет об электрических моделях с индексами BE 6e и XEV 9e.

Mahindra BE
Mahindra BE
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Новинки отличаются от других электрокаров футуристичным дизайном, при этом у кроссоверов разные размеры. Без подзарядки они способны преодолеть расстояние до 550 км, цена новинок стартует от 22,5 тыс. долларов (порядка 2,43 млн рублей по актуальному курсу).

Mahindra XEV 9e
Mahindra XEV 9e

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Новинки созданы на новой платформе Mahindra Inglo (разработана при участии Volkswagen) с полностью независимой подвеской, активными амортизаторами и управлением тормозами «по проводам». Расстояние между осями в обоих случаях составляет 2775 мм, при этом длина BE 6e – 4371 мм, а XEV 9e – 4790 мм.

Интерьеры кроссоверов тоже выполнены футуристичном стиле, в салоне установят медиасистему на чипе Snapdragon 8295, два экрана диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей с элементами дополненной реальности, сиденья выполнены в стиле игровых кресел, а необычная подсветка добавит атмосферности. XEV 9e получит три экрана и 16 динамиков Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos, а также панорамную крышу.

Интерьер Mahindra XEV 9e
Интерьер Mahindra XEV 9e

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Оба электрокара будут заднеприводными, мощность моторов – 231 или 286 л.с. Литий-железо-фосфатных батарей тоже будет две, на 59 или 79 кВт⋅ч. Запас хода более компактного кроссовера рассчитан на 550 км по циклу WLTP, более крупный преодолеет максимум 533 км. Поставки новинок начнутся в феврале-марте следующего года.

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Источник: carexpert.com.au

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Светлана Тарасенко
Фото:Mahindra
Количество просмотров 12
30.11.2024 
Фото:Mahindra
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