Mahindra приготовила новый кроссовер (для России?)

У Mahindra появился новый компактный кроссовер XUV700 по цене 1,19 млн рублей.

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Новый кроссовер должен заменить модель XUV500, которая выпускалась с 2011 года. Автомобиль примечателен тем, что получил новый фирменный стиль и новый логотип, а значит компания готовится к новому шагу — выходу на мировой рынок. В планах компании прямо говорится об этом, но конкретные рынки не называются. Напомним, что Mahindra уже пыталась выйти на российский рынок, но безуспешно.

Новая модель сочетает в себе современные дизайн и технологии по доступной цене. Стоит XUV700 от 1 199 000 рупий, или примерно от 1,19 млн рублей, и на индийском рынке конкурирует с Hyundai Alcazar — трехрядной версией Креты.

С-образные светодиодные фары новинки напоминают оптику Renault Arkana. Задняя часть машины весьма рельефна и оснащена массивными диффузором бампера и спойлером, который продолжает линию крыши. Ручки дверей — выдвижные и не ухудшают аэродинамику кроссовера.

Длина XUV700 составляет 4695 мм — это на 65 мм больше, чем у нового Hyundai Tucson. Ширина машины достигает 1890 мм, а высота — 1755 мм. Колесная база растянулась на 2750 мм, что обещает очень просторный салон. Кстати, XUV700 будет представлен как в 5-местной, так и в 7-местной версиях.

В салоне установлены два 10,25-дюймовых экрана — это панель приборов и монитор мультимедийной системы, есть многофункциональное рулевое колесо и селектор режимов движения. Также доступны адаптивный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков, функция управления дальним светом, а также аудиосистема Sony с 12 динамиками мощностью 445 Вт.

Оснащается Mahindra XUV700 бензиновым и дизельными двигателями на выбор, а также системой полного привода. Двухлитровый бензиновый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом развивает мощность 200 л.с. и 380 Нм. Работает он в паре с 6-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом. 2,2-литровый турбодизель может иметь мощность 155 л.с. и 360 Нм либо 185 л.с. и 450 Нм.

Недавно индийская Tata представила интересный броневик, предназначенный для штурмов аэропортов и торговых центров.

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Фото: Mahindra