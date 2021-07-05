Самый смешной броневик от Tata Motors

Этот MBPV — штурмовая машина, которая стоит на вооружении индийской полиции, и у нас есть объяснение, почему она такая нелепая.

Материалы по теме Самый дешевый в мире автомобиль оказался никому не нужен

Это очень маленький и смешной броневик, но пусть вас не смущает его эксцентричный вид. Micro Bullet-Proof Vehicle (MBPV) от Tata Motors — настоящая боевая машина, предназначенная для разрешения конфликтов внутри страны. Ею вооружились элитные полицейские подразделения Индии для того, чтобы иметь возможность наводить порядок там, где более крупные боевые машины просто не могут проехать.

«Там» — это не джунгли, а торговые центры, вокзалы, здания аэропортов и так далее. Этот броневик имеет защиту от пуль, а благодаря своим очень скромным размерам имеет высокое соотношение мощности к массе, заявляют в компании. Все четыре колеса MBPV могут поворачиваться, что делает машину невероятно маневренной. Она может даже ездить по лестницам и штурмовать верхние этажи зданий.

Внешний вид броневичка не вызывает страха, пока вы не узнаете о его возможностях. У MBPV есть несколько огневых портов и большие бронированные окна, обеспечивающие бойцам прекрасный круговой обзор. Кроме того, автомобиль может подкрасться незаметно, так как он электрический.

Прочие чудеса индийского автопрома вы найдете здесь.

Фото: Tata Motors