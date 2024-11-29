Дополненная реальность, голосовое управление — чем еще удивит отечественное авто

Разработчики Атома раскрыли подробности новационных возможностей автомобиля

Автомобиль отечественной разработки Atom выводит взаимодействие человека с автомобилем на новый уровень, новинка удивит сенсорным дисплеем на руле, проекцией дополненной реальности на лобовом стекле и голосовым управлением. О подробностях новаций рассказали в пресс-службе компании.

В основе концепции электромобиля-гаджета лежит взаимодействие с Human-Machine Interaction, обеспечивающим удобство при управлении автомобилем.

«Уникальный идентификатор Атом ID объединяет все цифровые интерфейсы, предоставляя доступ к персонализированным настройкам и функциональным возможностям электромобиля. Пользователь может авторизоваться в своей учетной записи с помощью смартфона», – подчеркнули в пресс-службе.

В интерфейсе используется операционная система Atom OS, она интегрируется с другими приложениями, в том числе разработанных сторонними компаниями. Пользователи смогут создать учетную запись, при активации автоматически которой настройки включатся в автоматическом режиме. Кроме того, есть мобильное приложение для управления функциями EV.

При помощи физических кнопок на рулевом колесе можно переключать сигналы поворота, включать омыватель лобового стекла, фары и звуковой сигнал. Управление мультимедиа происходит на двух сенсорных панелях.

Сенсорный экран на рулевом колесе диагональю 7 дюймов с разрешением Full HD управляет почти всем функционалом Atom.

Во время движения можно переключить экран в безопасный режим, он гаснет, но сенсорная панель при этом активна. Проекционный дисплей проецирует изображение в поле зрения водителя, имитируя экран в плоскости диагональю более трех метров, и воспринимается им на расстоянии около 12 метров. Такая оптическая конструкция помогает лучше фокусироваться на дороге.

Взаимодействие с Atom происходит с помощью голосового помощника, он помогает настраивать различные системы, управлять температурой в салоне, мультимедиа, навигацией, дверными замками и стеклоподъемниками.

В качестве ключа водитель может использовать смартфон, а пассажир при его помощи может управлять термостатом и мультимедиа. Для этого на подлокотнике есть метка NFC: достаточно поднести смартфон, чтобы Предусмотрена площадка для беспроводной зарядки и четыре порта USB-C.

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Источник: пресс-служба Atom