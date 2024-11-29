Скоростной режим на трассе М-4 «Дон» резко снизят

С 1 декабря на М-4 «Дон» в Ростовской области вводится зимний скоростной режим

С 1 декабря 2024 года на М-4 «Дон» в Ростовской области будет введен зимний скоростной режим.

Уточняется, что летом на участках с 777-го по 933-й км и с 1091-го по 1119-й км трассы М-4 «Дон» действовал повышенный скоростной режим для машин с разрешенной максимальной массой не выше 3,5 тонн: максимальная разрешенная скорость составляла 110 км/ч. С 1 декабря ее уменьшат до 90 км/ч.

Эта мера призвана помочь снизить аварийность. В апреле 2025 года повышенный скоростной режим будет введен снова.

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Источник: пресс-служба компании «Автодор»