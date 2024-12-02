Кто сможет ездить бесплатно по «платникам» в 2025 году? Объясняем

Водителям рассказали, кого освободят от уплаты транспортного налога в 2025 году

Российские автовладельцы до 2 декабря 2024-го должны были оплатить транспортный налог за 2023 год.

Узнать сумму налога можно во всех региональных отделениях налоговой инспекции, на сайте или в приложении Федеральной налоговой службы (ФНС), а также в личном кабинете на «Госуслугах». В случае неуплаты налога в качестве наказания автовладельцу начнут начислять пени за каждый просроченный день оплаты.

Примечательно, что для владельцев электромобилей до конца текущего года в Москве действуют льготы – нулевой транспортный налог. Мэр столицы Сергей Собянин заверил, что льготу продлят и на 2025 год.

Также владельцам электромобилей напомнили, что до конца декабря текущего года действует бесплатный проезд по платным трассам. Ожидается, что документ, регламентирующий эту меры, продлят и на 2025 год, но на текущий момент официального подтверждения пока нет.

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Источник: gazeta.ru