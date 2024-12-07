В пунктах пропуска через госграницу России с декабря усилили меры безопасности

В РФ стартовал эксперимент по сдаче биометрии иностранцами на пунктах пропуска

В пунктах пропуска через госграницу России с 1 декабря усилены меры безопасности для контроля за соблюдением миграционного законодательства. Об этом сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.

«Были усилены меры безопасности и задействованы дополнительные ресурсы для контроля за соблюдением миграционного законодательства и на других пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Речь идет о начале эксперимента по сдаче биометрии иностранными гражданами на Московском авиационном узле, а также в автомобильном пункте пропуска «Маштаково» Оренбургской области на границе с Казахстаном.

В управлении МВД подчеркнули, что нововведение «призвано повысить уровень миграционной безопасности и исключить нахождение на территории нашего государства лиц, имеющих запрет на въезд в Российскую Федерацию, и иных деструктивных элементов, пытающихся проникнуть на территорию страны, в том числе под измененными установочными данными».

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Источник: interfax.ru