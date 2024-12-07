Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Отстранение от управления: что нужно знать и что делать
19 декабря
Отстранение от управления: что нужно знать и что делать
«За рулем» разъяснил, чем рискует отстраненный...
Цена экономии: чем опасен поддельный антифриз?
19 декабря
Цена экономии: чем опасен поддельный антифриз?
Объем поддельных антифризов в России составляет...
Стало известно, когда состоится следующий ЗА РУЛЕМ ФЕСТ
19 декабря
Стало известно, когда состоится следующий ЗА РУЛЕМ ФЕСТ
13 и 14 июня 2025 г. на автодроме RDRC Racepark...

В пунктах пропуска через госграницу России с декабря усилили меры безопасности

В РФ стартовал эксперимент по сдаче биометрии иностранцами на пунктах пропуска

В пунктах пропуска через госграницу России с 1 декабря усилены меры безопасности для контроля за соблюдением миграционного законодательства. Об этом сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Колеса, двери, часы… Что ломается у Haval F7
«Были усилены меры безопасности и задействованы дополнительные ресурсы для контроля за соблюдением миграционного законодательства и на других пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Речь идет о начале эксперимента по сдаче биометрии иностранными гражданами на Московском авиационном узле, а также в автомобильном пункте пропуска «Маштаково» Оренбургской области на границе с Казахстаном.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

В управлении МВД подчеркнули, что нововведение «призвано повысить уровень миграционной безопасности и исключить нахождение на территории нашего государства лиц, имеющих запрет на въезд в Российскую Федерацию, и иных деструктивных элементов, пытающихся проникнуть на территорию страны, в том числе под измененными установочными данными».

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: interfax.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:IMAGO/Heikki Saukkomaa
Количество просмотров 50
07.12.2024 
Фото:IMAGO/Heikki Saukkomaa
Поделиться:
Оцените материал:
0