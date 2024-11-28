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Передвижения мигрантов по России поставят под контроль

Совбез: в России стартует проект по тестированию новых правил въезда иностранцев

Эксперимент по тестированию новых правил въезда и выезда иностранных граждан начнется с 1 декабря 2024 года в аэропортах Москвы и автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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В ходе совещания по вопросам государственной миграционной политики он уточнил, что уполномоченная организация Москвы организует геномную регистрацию и выдачу электронной карты мигранта.

«В аэропортах Москвы и пункте пропуска в Оренбургской области будет проводиться обязательный сбор биометрических данных иностранных граждан, а именно дактилоскопия и фотографирование», – отметил зампред Совбеза РФ.

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Медведев подчеркнул, что инициатором данного проекта стало Правительство Москвы, и особо отметил роль столичных властей, обеспечивающих проведение эксперимента, в финансовой части в том числе.

Все случаи въезда в Россию, перемещения по ней и выезда мигрантов должны быть поставлены под жесткий контроль государства, подчеркнул зампред Совбеза РФ.

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Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 8
28.11.2024 
Фото:АГН «Москва»
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