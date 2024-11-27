Трудовым мигрантам с судимостью запретят работать в России на перевозке детей

Минтранс РФ хочет запретить водителям с судимостью заниматься перевозкой детей

Водителям с неснятой судимостью могут запретить перевозить детей Законопроект направлен на усиление ответственности водителей автобусов, которые перевозят организованные группы детей.

Российским водителям с неснятой и непогашенной судимостью могут запретить заниматься перевозкой детей. Соответствующий законопроект о внесении изменений в трудовой кодекс подготовлен Минтрансом РФ. Документ обнародован на сайте проектов нормативных правовых актов.

«Документ разработан во исполнение поручения президента и направлен на усиление ответственности водителей автобусов, которые перевозят организованные группы детей. Сейчас на них распространяются общие требования ТК РФ, как для водителей общественного транспорта», – говорится в тексте документа.

Ранее аналогичная инициатива предусматривала запрет для водителей легковых такси. Если проект закона одобрят, водителям автобусов с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления, на законодательном уровне запретят заниматься перевозкой детей. Причем новая мера коснется и трудовых мигрантов из стран Евразийского экономического союза.

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Источник: tass.ru