«Буханка» прошла 10 тысяч километров по бездорожью — что сломалось?

Автомобили УАЗ и Sollers вернулись из автопробега Tro-Phy-Gital Tour

Участники автопробега Tro-Phy-Gital Tour на автомобилях марок УАЗ и Sollers вернулись из путешествия по маршруту протяженностью более 10 тысяч километров, пролегавшему по России, Казахстану, Узбекистану и Таджикистану. Как сообщает пресс-служба УАЗа, дистанция изобиловала осенними дорогами, разбитыми степными грунтовками, бродами и заснеженными горными перевалами.

От УАЗа в пробеге приняли участие УАЗ Патриот, УАЗ Пикап и микроавтобус УАЗ СГР – на старте «буханка» была объявлена «движущей силой и символом пробега». Вместе с УАЗами в пробеге участвовали полноприводный пикап Sollers ST6 и грузопассажирский фургон Sollers Atlant.

Сообщается, что все автомобили успешно преодолели дистанцию маршрута. Водители отметили неприхотливость машин, их приспособленность к дальней дороге и даже (!) невысокий расход топлива.

Напомним, Tro-Phy-Gital Tour призван объединить участников фиджитал-движения из разных стран. В пробеге участвовали лауреаты конкурса в VK, приглашенные зарубежные любители фиджитал-спорта, победители национальных соревнований.

Справочно: фиджитал-спорт – это комбинация виртуальных и реальных соревнований; сначала проходишь компьютерную игру, а затем отправляешься на игровое поле, ринг или автодром.

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Источник: УАЗ Сегодня, Коммерческие автомобили Sollers