УАЗ «буханка» стартует в автопробеге, посвященном фиджитал-спорту

Автопробег в поддержку фиджитал-спорта пройдет при участии машин УАЗ и Sollers

На XII Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» состоялся старт международного автопробега Tro-Phy-Gital Tour, инициаторами которого стали участники и болельщики фиджитал-спорта. А официальным транспортным партером проекта стала группа Соллерс, предоставив для путешествия несколько брендированных автомобилей.

«В ближайшее время колонна автомобилей группы Соллерс посетит страны Международного фиджитал-комьюнити: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и другие. Для жителей городов по пути маршрута будут организованы массовые мероприятия, направленные на продвижение российского спорта, образования, науки, культуры и искусства. Главной движущей силой и символом пробега станет легендарная «Буханка» в Юбилейном исполнении, раскрашенная в яркие цвета Tro-Phy-Gital», – сообщила пресс-служба Соллерс.

В качестве машин сопровождения заявлены УАЗ Патриот и Пикап, а бренд Sollers представил на маршруте пробега полноприводный пикап Sollers ST6 и грузопассажирский фургон Sollers Atlant с 7-местным салоном и большим грузовым отсеком.

«Стартующий Tro-Phy-Gital Tour – это новая веха в развитии фиджитал-движения, которое теперь уже масштабируется за пределами России и вовлекает в свои ряды массовые аудитории в разных странах мира. Для нас большая честь выступать партнерами этого проекта, воплощая в наших автомобилях то уникальное сочетание традиций и инноваций, современных технологий и незабываемых впечатлений, которые несет в себе фиджитал-спорт», - заявила заместитель гендиректора Соллерс Зоя Каика.

Сообщается, что в пробеге примут участие лауреаты конкурса, проходившего летом в VK, а также приглашенные зарубежные любители фиджитал-спорта и победители национальных соревнований. В Соллерс называют автопробег Tro-Phy-Gital Tour «мобильным олицетворением фиджитал-движения», объединившим соревнования в физическом и цифровом форматах.

Для понимания: в фиджитал-спорте важно набрать максимум очков по итогам состязаний в обоих форматах. То есть поначалу хорошо сыграть на симуляторе, компьютере, планшете или приставке, а затем – удачно выступить в футбольном, хоккейном или баскетбольном матче, в других случаях – в октагоне или... на автодроме. Ждем фиджитал-турнир на «буханках»?

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