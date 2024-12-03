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Цены на билеты «Аэроэкспресс» изменились: новые тарифы действуют с 3 декабря

«Аэроэкспресс» с 3 декабря повысил тарифы за проезд до Домодедово и Шереметьево

Тарифы на проезд в поездах и экспресс-автобусах, курсирующих в московские аэропорты Домодедово и Шереметьево, изменились с 3 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Аэроэкспресс».

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В частности, стоимость билета по тарифу «Стандарт» в поездах «Аэроэкспресс» составит 650 рублей, за проезд в обе стороны – 1,2 тыс. рублей. Раньше цена составляла 525 и 1050 рублей соответственно.

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С 3 декабря стоимость поездки на экспресс-автобусах на всех направлениях составляет 400 руб. в одну сторону, в обе стороны – 700 руб., вместо прежних 350 руб. и 600 руб. соответственно.

В «Аэроэкспрессе» подчеркивают, что с 2014 по 2024 годы общий уровень индексации тарифов компании в 1,5 раза ниже роста индекса потребительских цен за этот же период. При этом компания сохраняет ряд тарифных предложений, позволяющих пользоваться поездами и экспресс-автобусами со скидкой до 80% на поездку по отношению к стандартному тарифу.

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Напомним, «Аэроэкспрессы» курсируют по железной дороге между столицей и аэропортами Московского авиационного узла – Домодедово и Шереметьево. Кроме того, ходят экспресс-автобусы от станции метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево и от станции метро «Домодедовская» до аэропорта Домодедово.

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Источник: aeroexpress.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 110
03.12.2024 
Фото:АГН «Москва»
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