Водителям не нравятся цены за парковку — есть альтернатива

Эксперт Сажин раскритиковал новую систему оплаты парковки в аэропорту «Пулково»

Система оплаты парковки в аэропортах должна быть ориентирована на людей, а не на создание дополнительных сложностей. Введение поминутной тарификации– разумный и справедливый подход, демонстрирующим, что пассажиры и их время действительно важны, заявил автоэксперт Владимир Сажин.

Комментируя нововведение в петербургском аэропорту «Пулково», он отметил, что многие водители называют ее несправедливой. Принцип внедренной системы заключается в следующем: фиксированная стоимость берется за первые полчаса или час, а затем плата за каждый расчетный период без учета фактического времени.

«Минута стоянки не может стоить 350 или 1000 рублей, особенно в краткосрочных зонах. Люди заезжают в аэропорт, чтобы помочь донести чемоданы, встретить или проводить близких, и они не должны переплачивать за лишние минуты, которые не зависят от них», – категоричен в своем мнении эксперт.

Особенно проблематичной Сажин называет ситуацию в транзитных зонах, где задержки происходят постоянно.

«Я бы оставил бесплатное время в транзитных зонах 15 минут, чтобы люди могли спокойно разгрузиться, встретить пассажиров. Если задерживаетесь дольше, то пусть идет поминутная оплата или сделать последующий расчетный период и приравнять его к 15 минутам, это логично. А на больших парковках тоже нужен дифференцированный подход: одно дело – вы стоите пару минут, другое – оставляете машину на несколько часов», – объясняет эксперт.

Этап перехода с полного часа на поминутную оплату уже успешно реализован на городских платных парковках, в частности, в аэропортах Москвы, подытожил Сажин.

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Источник: osnmedia.ru