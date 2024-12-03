Эксперты назвали самую дешевую в эксплуатации марку авто — результат удивит

Consumer Reports: Tesla признана самой дешевой в содержании машиной

Автомобиль Tesla признан наименее затратными в эксплуатации, несмотря на то, что в части безопасности электрокары этой марки находятся далеко не на самых первых позициях. К такому выводу пришли аналитики Consumer Reports.

В рамках проведенного исследования эксперты выявили реальные эксплуатационные расходы автомобилей популярных марок за последние 10 лет. Они попросили участвующих в ежегодном исследовании надежности автомобилей автовладельцев рассказать, сколько они потратили на техническое обслуживание и ремонт своих машин за предыдущие 12 месяцев, включая расходы на замену масла и шин.

Маркой с самыми низкими эксплуатационными расходами в 10-летнем периоде стала Tesla. Траты владельцев этих автомобилей на техническое обслуживание в среднем составляет 4,035 тыс. долларов (порядка 434,7 тыс. рублей). Затраты владельцев Toyota оцениваются в 4,9 тыс. долларов (527,9 тыс. рублей), а владельцы BMW — 9,5 тыс. долларов (1 млн рублей).

Самыми дорогими в эксплуатации оказались автомобили Land Rover, средний расход на их обслуживание за 10 лет составил 19,25 тыс. долларов (примерно 2,1 млн рублей).

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Источник: avtonovostidnya.ru