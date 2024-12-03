Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery Tiggo 9
17 декабря
Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет...
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
17 декабря
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
Движение по кругу имеет свои правила проезда по...

Эксперты назвали самую дешевую в эксплуатации марку авто — результат удивит

Consumer Reports: Tesla признана самой дешевой в содержании машиной

Автомобиль Tesla признан наименее затратными в эксплуатации, несмотря на то, что в части безопасности электрокары этой марки находятся далеко не на самых первых позициях. К такому выводу пришли аналитики Consumer Reports.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Колеса, двери, часы… Что ломается у Haval F7

В рамках проведенного исследования эксперты выявили реальные эксплуатационные расходы автомобилей популярных марок за последние 10 лет. Они попросили участвующих в ежегодном исследовании надежности автомобилей автовладельцев рассказать, сколько они потратили на техническое обслуживание и ремонт своих машин за предыдущие 12 месяцев, включая расходы на замену масла и шин.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Маркой с самыми низкими эксплуатационными расходами в 10-летнем периоде стала Tesla. Траты владельцев этих автомобилей на техническое обслуживание в среднем составляет 4,035 тыс. долларов (порядка 434,7 тыс. рублей). Затраты владельцев Toyota оцениваются в 4,9 тыс. долларов (527,9 тыс. рублей), а владельцы BMW — 9,5 тыс. долларов (1 млн рублей).

Самыми дорогими в эксплуатации оказались автомобили Land Rover, средний расход на их обслуживание за 10 лет составил 19,25 тыс. долларов (примерно 2,1 млн рублей).

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: avtonovostidnya.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 324
03.12.2024 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0