12 бюджетников с самым дорогим и дешевым обслуживанием

Содержать некоторые популярные бюджетные автомобили оказалось слишком накладно.

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Бюджетный автомобиль должен экономить деньги своего владельца не только при покупке, но и при налогообложении, страховании, а также при обслуживании. Речь идет о регулярном техническом обслуживании у официальных дилеров.

«За последнее время средний срок владения новым автомобилем в России увеличился с 3 до 5 лет, поэтому мы решили посчитать расходы владельца на прохождение ТО именно за пятилетний срок. При этом, согласно данным „Автостата“, среднегодовой пробег авто в стране составляет 17 500 километров. То есть за 5 лет автомобиль проезжает почти 90 тысяч километров, проходя ТО за это время 5–9 раз, в зависимости от заявленного производителем регламентного межсервисного пробега. С появлением на нашем сайте сервиса, посвященного техобслуживанию, своим новым исследованием мы решили показать, какие модели менее затратны с этой точки зрения», — объясняет генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев.

Межсервисный пробег большинства автомобилей составляет 15 000 км, а значит, за 5 лет они пройдут техобслуживание 6 раз. Но одна модель может посещать сервис без потери гарантии раз в 20 000 км или раз в год — то есть пять раз за 5 лет владения.

Именно эта модель и стала самой экономичной в обслуживании — это Peugeot 408: пять визитов в сервис обойдутся в 45 181 рубль. Эта сумма сопоставима с затратами на обслуживание Lada Granta и Kia Rio (45 900 и 46 951 рублей соответственно). Самыми же дорогими по этому параметру стали Volkswagen Polo (68 559 рублей) и Skoda Rapid (85 225 рублей), а также, что оказалось неожиданностью, Renault Logan и Sandero. На шесть ТО французские бюджетники требуют затрат в размере 85 880 рублей, что на более чем 20 тысяч рублей больше, чем надо на ТО «американцев» узбекско-казахского производства Chevrolet Cobalt и Nexia.

Средняя стоимость ТО бюджетных седанов, лифтбеков и хэтчбеков с мотором 1,6 л, МКП, передний привод (в рублях, за 5 лет владения)

№ Марка, модель (мощность, л.с.) Интервал ТО, км ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТО-4 ТО-5 ТО-6 Итого 1 Peugeot 408

(115) 20000 6200 8200 9500 15081 6200 — 45181 2 Lada Granta

(98) 15000 5800 7500 5800 7500 5800 13500 45900 3 Kia Rio

(123) 15000 6950 7051 7381 10900 6950 7719 46951 4 Hyundai Solaris

(123) 15000 6999 10100 6999 12900 6999 10100 54097 5 Lada Vesta

(106) 15000 6600 8800 6600 8800 6600 19200 56600 6 Chevrolet Cobalt

(106) 15000 8333 13000 8333 11000 8522 11000 60188 7 Lada XRAY

(106) 15000 8400 9300 8400 9300 8400 17500 61300 8 Chevrolet Nexia

(106) 15000 7100 10100 13400 10100 13400 10100 64200 9 Volkswagen Polo

(110) 15000 9029 13824 9029 13824 9029 13824 68559 10 Skoda Rapid

(110) 15000 11050 16660 11050 18755 11050 16660 85225 11–12 Renault Logan/Sandero

(102) 15000 8630 10790 12360 29210 8630 16260 85880

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