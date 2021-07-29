12 бюджетников с самым дорогим и дешевым обслуживанием — журнал За рулем

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12 бюджетников с самым дорогим и дешевым обслуживанием

Содержать некоторые популярные бюджетные автомобили оказалось слишком накладно.

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Бюджетный автомобиль должен экономить деньги своего владельца не только при покупке, но и при налогообложении, страховании, а также при обслуживании. Речь идет о регулярном техническом обслуживании у официальных дилеров.

«За последнее время средний срок владения новым автомобилем в России увеличился с 3 до 5 лет, поэтому мы решили посчитать расходы владельца на прохождение ТО именно за пятилетний срок. При этом, согласно данным „Автостата“, среднегодовой пробег авто в стране составляет 17 500 километров. То есть за 5 лет автомобиль проезжает почти 90 тысяч километров, проходя ТО за это время 5–9 раз, в зависимости от заявленного производителем регламентного межсервисного пробега. С появлением на нашем сайте сервиса, посвященного техобслуживанию, своим новым исследованием мы решили показать, какие модели менее затратны с этой точки зрения», — объясняет генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев.

Межсервисный пробег большинства автомобилей составляет 15 000 км, а значит, за 5 лет они пройдут техобслуживание 6 раз. Но одна модель может посещать сервис без потери гарантии раз в 20 000 км или раз в год — то есть пять раз за 5 лет владения.

Именно эта модель и стала самой экономичной в обслуживании — это Peugeot 408: пять визитов в сервис обойдутся в 45 181 рубль. Эта сумма сопоставима с затратами на обслуживание Lada Granta и Kia Rio (45 900 и 46 951 рублей соответственно). Самыми же дорогими по этому параметру стали Volkswagen Polo (68 559 рублей) и Skoda Rapid (85 225 рублей), а также, что оказалось неожиданностью, Renault Logan и Sandero. На шесть ТО французские бюджетники требуют затрат в размере 85 880 рублей, что на более чем 20 тысяч рублей больше, чем надо на ТО «американцев» узбекско-казахского производства Chevrolet Cobalt и Nexia.

Средняя стоимость ТО бюджетных седанов, лифтбеков и хэтчбеков с мотором 1,6 л, МКП, передний привод (в рублях, за 5 лет владения)

Марка, модель (мощность, л.с.)

Интервал ТО, км

ТО-1

ТО-2

ТО-3

ТО-4

ТО-5

ТО-6

Итого

1

Peugeot 408
(115)

20000

6200

8200

9500

15081

6200

45181

2

Lada Granta
(98)

15000

5800

7500

5800

7500

5800

13500

45900

3

Kia Rio
(123)

15000

6950

7051

7381

10900

6950

7719

46951

4

Hyundai Solaris
(123)

15000

6999

10100

6999

12900

6999

10100

54097

5

Lada Vesta
(106)

15000

6600

8800

6600

8800

6600

19200

56600

6

Chevrolet Cobalt
(106)

15000

8333

13000

8333

11000

8522

11000

60188

7

Lada XRAY
(106)

15000

8400

9300

8400

9300

8400

17500

61300

8

Chevrolet Nexia
(106)

15000

7100

10100

13400

10100

13400

10100

64200

9

Volkswagen Polo
(110)

15000

9029

13824

9029

13824

9029

13824

68559

10

Skoda Rapid
(110)

15000

11050

16660

11050

18755

11050

16660

85225

11–12

Renault Logan/Sandero
(102)

15000

8630

10790

12360

29210

8630

16260

85880

Фото: Depositphotos

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