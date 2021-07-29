12 бюджетников с самым дорогим и дешевым обслуживанием

Бюджетный автомобиль должен экономить деньги своего владельца не только при покупке, но и при налогообложении, страховании, а также при обслуживании. Речь идет о регулярном техническом обслуживании у официальных дилеров.
«За последнее время средний срок владения новым автомобилем в России увеличился с 3 до 5 лет, поэтому мы решили посчитать расходы владельца на прохождение ТО именно за пятилетний срок. При этом, согласно данным „Автостата“, среднегодовой пробег авто в стране составляет 17 500 километров. То есть за 5 лет автомобиль проезжает почти 90 тысяч километров, проходя ТО за это время 5–9 раз, в зависимости от заявленного производителем регламентного межсервисного пробега. С появлением на нашем сайте сервиса, посвященного техобслуживанию, своим новым исследованием мы решили показать, какие модели менее затратны с этой точки зрения», — объясняет генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев.
Межсервисный пробег большинства автомобилей составляет 15 000 км, а значит, за 5 лет они пройдут техобслуживание 6 раз. Но одна модель может посещать сервис без потери гарантии раз в 20 000 км или раз в год — то есть пять раз за 5 лет владения.
Именно эта модель и стала самой экономичной в обслуживании — это Peugeot 408: пять визитов в сервис обойдутся в 45 181 рубль. Эта сумма сопоставима с затратами на обслуживание Lada Granta и Kia Rio (45 900 и 46 951 рублей соответственно). Самыми же дорогими по этому параметру стали Volkswagen Polo (68 559 рублей) и Skoda Rapid (85 225 рублей), а также, что оказалось неожиданностью, Renault Logan и Sandero. На шесть ТО французские бюджетники требуют затрат в размере 85 880 рублей, что на более чем 20 тысяч рублей больше, чем надо на ТО «американцев» узбекско-казахского производства Chevrolet Cobalt и Nexia.
Средняя стоимость ТО бюджетных седанов, лифтбеков и хэтчбеков с мотором 1,6 л, МКП, передний привод (в рублях, за 5 лет владения)
|
№
|
Марка, модель (мощность, л.с.)
|
Интервал ТО, км
|
ТО-1
|
ТО-2
|
ТО-3
|
ТО-4
|
ТО-5
|
ТО-6
|
Итого
|
1
|
Peugeot 408
|
20000
|
6200
|
8200
|
9500
|
15081
|
6200
|
—
|
45181
|
2
|
Lada Granta
|
15000
|
5800
|
7500
|
5800
|
7500
|
5800
|
13500
|
45900
|
3
|
Kia Rio
|
15000
|
6950
|
7051
|
7381
|
10900
|
6950
|
7719
|
46951
|
4
|
Hyundai Solaris
|
15000
|
6999
|
10100
|
6999
|
12900
|
6999
|
10100
|
54097
|
5
|
Lada Vesta
|
15000
|
6600
|
8800
|
6600
|
8800
|
6600
|
19200
|
56600
|
6
|
Chevrolet Cobalt
|
15000
|
8333
|
13000
|
8333
|
11000
|
8522
|
11000
|
60188
|
7
|
Lada XRAY
|
15000
|
8400
|
9300
|
8400
|
9300
|
8400
|
17500
|
61300
|
8
|
Chevrolet Nexia
|
15000
|
7100
|
10100
|
13400
|
10100
|
13400
|
10100
|
64200
|
9
|
Volkswagen Polo
|
15000
|
9029
|
13824
|
9029
|
13824
|
9029
|
13824
|
68559
|
10
|
Skoda Rapid
|
15000
|
11050
|
16660
|
11050
|
18755
|
11050
|
16660
|
85225
|
11–12
|
Renault Logan/Sandero
|
15000
|
8630
|
10790
|
12360
|
29210
|
8630
|
16260
|
85880
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Фото: Depositphotos