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Новый современный российский автомобиль за ₽1 млн начнут выпускать в 2025 году

Завод «Автотор» запустит производство электромобилей своей разработки в 2025 году

Калининградский завод «Автотор» запустит производство компактного электрокара во II–III кварталах 2025 года, сообщил зампред совета директоров «Автотор Холдинга» Александр Сорокин на форуме, посвященном развитию электротранспорта в РФ, который проходит в Политехе.

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Он пояснил, что автомобиль разработан совместно с Московским Политехом, электрокар уже проходит испытания. Технические подробности и сроки выхода электромобиля на рынок Сорокин раскрывать не стал.

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Стоить новинка будет около 1 млн рублей, но в эту сумму не входит стоимость аккумулятора, который будут выдавать в лизинг. Сорокин пояснил, что покупателю не придется за него платить, будут взиматься только небольшие платежи во время зарядок. Как только батарея не сможет принимать более 70% заряда, ее заменят на новую.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Виталий Невар/ТАСС
Количество просмотров 430
03.12.2024 
Фото:Виталий Невар/ТАСС
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