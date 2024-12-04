А кто платить будет? Эксперт усомнился в необходимости дать имена всем дорогам

Глава НАС Шапарин подверг критике идею присваивать названия всем трассам в РФ

Транспортной инфраструктуре России необходимо решение других, более значимых проблем, чем присваивание магистралям собственных названий. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Комментируя инициативу Минтранса РФ давать названия всем российским дорогам, эксперт напомнил, что до настоящего времени ведомство так и не разработало законопроект, касающийся электросамокатов. А ведь эта проблема затрагивает миллионы людей по всей стране, подчеркивает Шапарин.

«Я вчера в ночи покупал бумажные карты нескольких областей. Если введут такую систему переименований, то придется переименовывать все карты, улицы, указатели новые вешать. А кто это оплатит и зачем? Это, конечно, мило и весело, смешно, но, к глубокому сожалению, смысловой нагрузки тут нет вообще. У нас в стране очень много нерешенных проблем в транспортной сфере помимо названий шоссе и магистралей», – категоричен в своем мнении эксперт.

Напомним, Минтранс выступил с инициативой присваивать собственные названия всем российским дорогам. На текущий момент названия есть только у трасс федерального значения.

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Источник: absatz.media/news