Полный привод, 544 л.с., запас хода 600 км – еще один бренд стартует в РФ!

Китайский бренд Jidu Auto будет официально продавать в России свои электромобили

В России появилось официальное представительство китайского бренда Jidu Auto, выпускающего электромобили. Реализовывать эти машины в РФ будет компания «Борисхоф», сообщает источник. Первой моделью бренда на российском рынке будет электрический кроссовер Jidu 01, в данный момент проходящий российскую сертификацию и адаптацию. Машина построена на платформе SEA – на ней же базируются «электрички» Zeekr, Smart, Radar, Polestar, Lotus и Geely.

В российских СМИ можно встретить упоминания об этой модели как о Jidu 01, Jidu Robocar-01 или Jidu Robo-01 – судя по всему, официальное российское название станет известно ближе к старту продаж. Как бы там ни было, а приставка «робо» объяснима: главной фишкой электрокроссовера считается автопилот четвертого уровня, то есть максимального, реализуемого с нынешним уровнем технологий.

Jidu 01

Машина довольно крупная, близкая к VW Tuareg или Voyah Free: габариты составляют 4853 х 1990 х 1611 мм при колесной базе 3000 мм. В движение полноприводную машину приводят два электромотора суммарной мощностью 544 л.с. Запас хода на одном заряде – до 600 км, разгон до «сотни» – 3,9 секунды.

Jidu Auto — это совместное предприятие компании Geely и IT-гиганта Baidu. Сообщается, что Jidu 01 появится в России по инициативе российской стороны, а китайские специалисты активно участвуют в адаптации машины к российским условиям. Известно, что гарантия в РФ на машину составит 2 года или 100 тысяч км пробега. Дата продаж электромобиля пока не определена. Ориентировочная цена – 5,8 млн рублей.

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Источник: Известия