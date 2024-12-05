С нового года утильсбор поднимется, а что будет с ценами на авто — эксперт объяснил

Эксперт Лигачев рассказал, как вырастут цены на авторынке РФ после Нового года

Цены на новые автомобили на рынке России с нового года могут снова вырасти, несмотря на падение продаж после повышения утильсбора. Таким мнением поделился автоэксперт Константин Лигачев.

Согласно его прогнозу, с 1 января 2025 года сумма утильсбора вырастет еще, очевидно, что это повлияет на ценообразование на рынке.

«Не забывайте, что с 1 января у нас утильсбор еще подорожает, соответственно, стоимость авто тоже. После Нового года машины вздорожают», – убежден эксперт.

В настоящее время многие россияне задумываются, а так ли нужен новый автомобиль по такой цене. И для желающих купить личный транспорт это очень важный вопрос с точки зрения финансов. Поэтому некоторые покупатели будут склоняться к тому, чтобы приобрести машину с пробегом, будут и такие, которые вообще на какое-то время откажутся от покупки, и в этих условиях такое решение будет логичным, констатирует Лигачев.

«Через полгода, через месяцев восемь, когда более-менее все устаканится и, скорее всего, наше правительство поборет инфляцию, как оно планировало, уменьшит ключевую ставку, тогда уже можно будет думать о замене автомобиля», – отмечает специалист.

Лигачев обращает внимание на тот факт, что автомобили от китайского автопрома в настоящее время не особо уступают европейским и корейским, а качество моделей некоторых брендов из Китая уже даже выше, подытожил Лигачев.

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Источник: 360.ru