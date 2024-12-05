«Европейка» или «китаец»? Вот при каком пробеге их не стоит брать!

«За рулем» назвал критический пробег для автомобилей из разных стран

Задумываетесь о покупке автомобиля с пробегом? «За рулем» выпустил новую статью, где собраны все факторы, которые определяют, хорошая ли у вас окажется машина или не очень. Помимо собственно пробега и возраста, это, например, история эксплуатации – тут целый спектр переменных, от климатических условий до манеры вождения и регулярности ТО.

«Сервисная книжка и документы – это ваш главный источник информации. Тщательно изучите записи о прохождении ТО, ремонтах, замене расходников. Обратите внимание на даты и пробег, указанные в документах. Нестыковки и пропуски – повод для сомнений», – рассказал Александр Стрельников, основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina.

Но также влияет и страна происхождения машины! Да-да, для автомобилей из разных стран можно вывести усредненный пробег – как оптимальный, так и критический в плане рассмотрения к покупке. Все данные «За рулем» сводит в отдельную таблицу.

Тип автомобиля Оптимальный пробег при покупке, км Максимально допустимый пробег, км Рекомендации Автомобили из США до 100 000 150 000 – 160 000 Тщательно проверяйте историю ДТП (Carfax, AutoCheck), так как в США часто восстанавливают серьезно поврежденные автомобили. Китайские автомобили до 50 000 70 000 – 100 000 Учитывайте, что китайские автомобили относительно недавно появились на рынке, поэтому важна репутация бренда и наличие запчастей. Европейские и корейские автомобили до 150 000 200 000 – 220 000 Обращайте внимание на наличие «возрастных» проблем, характерных для конкретных моделей (например, проблемы с DSG у некоторых моделей Volkswagen). Японские автомобили до 200 000 250 000 и более Японские автомобили, как правило, отличаются высокой надежностью, но даже они требуют тщательной проверки при большом пробеге. Коммерческий транспорт (грузовики, фургоны) до 100 000 км (в зависимости от типа) Зависит от типа и условий эксплуатации Коммерческий транспорт часто эксплуатируется в тяжелых условиях, поэтому особое внимание уделяйте состоянию двигателя, трансмиссии, подвески и кузова. Спецтехника (тракторы, экскаваторы) Зависит от моточасов Зависит от моточасов Пробег измеряется в моточасах. Узнайте, сколько моточасов наработала техника и как часто проводилось техническое обслуживание.

Итак, максимально допустимый пробег для легковушек из Китая составляет на данный момент всего 70-100 тысяч км, дальше за них попросту никто не готов поручиться, во всяком случае – пока.

Для американских автомобилей этот показатель составляет 150-160 тысяч км, европейские и корейские автомобили лучше приобретать при пробеге до 200-220 тысяч км, а вот японские могут оставаться надежными даже при пробеге свыше 250 тысяч км. Но если рассматриваемая к покупке машина имеет большие цифры на одометре – это повод задуматься! Остальные рекомендации по подбору авто с пробегом – в нашей новой статье!

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