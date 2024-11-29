С каким пробегом выгоднее всего покупать автомобиль

«За рулем» рассказал, машину с каким пробегом и какой «национальности» брать

При покупке подержанного автомобиля важно учитывать пробег, так как он может значительно повлиять на состояние и стоимость машины. Вот основные рекомендации по пробегу, с которым стоит рассматривать покупку автомобиля.

Важные аспекты при выборе автомобиля

1. История эксплуатации. Узнайте, как использовался автомобиль. Машины, которые использовались для городских поездок, могут быть в лучшем состоянии по сравнению с теми, что эксплуатировались в условиях бездорожья.

2. Состояние автомобиля. Обратите внимание на техническое состояние и наличие документации об обслуживании.

3. Пробег и возраст в совокупности. Сравните пробег с возрастом автомобиля. Низкий пробег у старой машины может указывать на манипуляции с одометром.

Как проверить реальность пробега автомобиля

Очень важно, чтобы пробег рассматриваемого к покупке автомобиля соответствовал его возрасту. Существует несколько методов, которые лучше применять в комплексе.

Сервисная книжка и документы. Это ваш главный источник информации. Тщательно изучите записи о прохождении ТО, ремонтах, замене расходников. Обратите внимание на даты и пробег, указанные в документах. Нестыковки и пропуски – повод для сомнений.

VIN-номер. Используйте его для проверки истории автомобиля по базам данных (официальные дилеры, страховые компании, сервисы проверки истории транспортных средств). Это позволит выявить возможные расхождения в пробеге и узнать о ДТП.

Внешний вид автомобиля. Обратите внимание на износ рулевого колеса, педалей, сидений, рукоятки рычага коробки передач. Чрезмерный износ для заявленного пробега – признак возможной «скрутки» пробега.

Состояние двигателя. Пробег влияет на его состояние. Обратите внимание на наличие посторонних шумов, вибраций, утечек масла. Проверьте состояние ремней и свечей зажигания.

Компьютерная диагностика. Современные автомобили хранят информацию о пробеге в различных электронных блоках. Диагностика у специалиста поможет выявить расхождения между показаниями одометра и реальными данными.

Что влияет на износ автомобиля, помимо пробега

Это, конечно же, условия эксплуатации – они могут быть как щадящими, так и экстремальными. Давайте разберемся, как их определять.

Городской режим. Частые разгоны и торможения, пробки, короткие поездки – все это увеличивает износ двигателя и трансмиссии.

Загородный режим. Движение на высоких скоростях без частого переключения скоростей, меньшее количество остановок – щадящий режим для двигателя, но при этом нагрузки на подвеску и шины большие.

Бездорожье. Сильно изнашивает подвеску, трансмиссию, кузов.

Качество дорог. Плохие дороги ускоряют износ подвески и кузова.

Климатические условия. Суровый климат (низкие температуры, высокая влажность, солевые реагенты) негативно влияют на состояние кузова и узлов автомобиля.

Стиль вождения. Агрессивное вождение (резкие разгоны и торможения, езда на высоких оборотах) увеличивают износ двигателя, трансмиссии и тормозной системы.

Регулярность обслуживания. Своевременное и качественное ТО существенно продлевает срок службы автомобиля.

Возраст, страна-производитель и пробег

Сначала ответим на вопрос, какой пробег можно считать нормальным в зависимости от возраста автомобиля:

до 3 лет: до 60 тысяч км – автомобили в этом возрасте часто находятся на гарантии и имеют минимальный износ;

4-7 лет: 60-100 тысяч км – это нормальный диапазон для автомобилей этой возрастной категории.

8-10 лет: 100-150 тысяч км – в этом возрасте автомобили могут требовать более тщательной проверки состояния.

старше 10 лет: более 200 тысяч км – хотя такие автомобили могут быть надежными, важно учитывать их техническое состояние и историю эксплуатации.

Максимально допустимый пробег автомобиля, в зависимости от страны-производителя:

для американских автомобилей рекомендуется не превышать 150-160 тысяч км;

для машин из Китая оптимальный пробег составляет 70-100 тысяч км;

европейские и корейские автомобили лучше приобретать при пробеге до 200-220 тысяч км;

японские автомобили могут оставаться надежными даже при пробеге свыше 250 тысяч км.

Тип автомобиля Оптимальный пробег при покупке, км Максимально допустимый пробег, км Рекомендации Автомобили из США до 100 000 150 000 – 160 000 Тщательно проверяйте историю ДТП (Carfax, AutoCheck), так как в США часто восстанавливают серьезно поврежденные автомобили. Китайские автомобили до 50 000 70 000 – 100 000 Учитывайте, что китайские автомобили относительно недавно появились на рынке, поэтому важна репутация бренда и наличие запчастей. Европейские и корейские автомобили до 150 000 200 000 – 220 000 Обращайте внимание на наличие «возрастных» проблем, характерных для конкретных моделей (например, проблемы с DSG у некоторых моделей Volkswagen). Японские автомобили до 200 000 250 000 и более Японские автомобили, как правило, отличаются высокой надежностью, но даже они требуют тщательной проверки при большом пробеге. Коммерческий транспорт (грузовики, фургоны) до 100 000 км (в зависимости от типа) Зависит от типа и условий эксплуатации Коммерческий транспорт часто эксплуатируется в тяжелых условиях, поэтому особое внимание уделяйте состоянию двигателя, трансмиссии, подвески и кузова. Спецтехника (тракторы, экскаваторы) Зависит от моточасов Зависит от моточасов Пробег измеряется в моточасах. Узнайте, сколько моточасов наработала техника и как часто проводилось техническое обслуживание.

Мнение эксперта

Александр Стрельников, основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina:

— Помните, что пробег – это лишь один из факторов, который нужно учитывать при выборе подержанного автомобиля. Не менее важны техническое состояние (тщательно проверьте все узлы и агрегаты автомобиля), история эксплуатации (узнайте, как использовался автомобиль, кто был его владельцем, как часто проводилось обслуживание), цена (сравните цены на аналогичные модели с разным пробегом и состоянием), собственные потребности и бюджет (выбирайте автомобиль, который соответствует вашим потребностям и финансовым возможностям).

Для осмотра автомобиля перед покупкой лучше всего обратиться к опытному автомеханику. Обязательно проведите тест-драйв, чтобы оценить работу двигателя, трансмиссии, подвески и тормозной системы. И не забудьте про юридическую чистоту – убедитесь, что автомобиль не находится в залоге, розыске или под арестом.

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