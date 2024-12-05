В Правительстве рассказали о запуске ВСМ Москва – Петербург

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Мишустин: К 2030 году в России модернизируют 75 аэропортов

Мощность транспортной сети России к 2030 году увеличится в два раза, кроме того, состоится запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Модернизируем 75 аэропортов, чтобы повысить авиационную мобильность граждан в 1,5 раза», – подчеркнул глава кабмина.
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Кроме того, «в планах также запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и строительство портовой инфраструктуры».

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В рамках реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство» продолжится создание доступных и удобных средств размещения. На территории девяти регионов возведут федеральные курорты проекта «Пять морей и озеро Байкал», заверил Мишустин.

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Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 287
05.12.2024 
Фото:АГН «Москва»
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