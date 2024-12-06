Опоздали на самолет? Не беда — авиаперевозчик сохранит вам обратный билет
Пассажиры, опоздавшие на авиарейс, смогут воспользоваться обратным билетом. Соответствующий приказ Минтранс РФ опубликовал на сайте правовых актов.
Согласно приказу, с 1 сентября 2025 года вступит в силу новый порядок взимания платы за авиаперевозки пассажиров и багажа.
«В документе сохранены все действующие права авиапассажиров, а также вводится несколько важных изменений», – уточнили в ведомстве.
Благодаря одному из изменений у пассажиров появится возможность воспользоваться обратным билетом в случае опоздания на рейс. В настоящее время при покупке билетов «туда-обратно» опоздавшим на первый рейс пассажирам авиакомпании аннулируют оба билета. Согласно новому приказу, с 2025 года обратный билет будет сохранен за пассажиром.
В Минтрансе уточнили, что размер платы за аннулирование перевозки или изменение ее условий «будет ограничен только фактическими расходами перевозчика».
Теперь авиакомпаниям предстоит разработать и утвердить документы, содержащие применяемые ими принципы ценообразования, уточнили в ведомстве, подчеркнув при этом, что такая мера позволит сделать ценовую политику авиаперевозчиков более прозрачной.
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Источник: publication.pravo.gov.ru