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Для этой категории туристов виза для поездок в России будет бесплатной

Кабмин расширил перечень для оформления электронных виз — в списке 64 страны

Правительство РФ расширило перечень иностранных государств, граждане которых могут оформить единую электронную визу для въезда в Россию. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Перечень дополнился такими странами, как Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини.

Также в рамках распоряжения из перечня исключены Сербия и Андорра – с этими странами заключены двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан. На текущий момент в обновленный перечень входят 64 иностранных государства.

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Напомним, 1 августа 2023 года в России стартовал механизм выдачи электронных виз, их можно оформить на портале МИД РФ. Чтобы получить визу для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок не требуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. На оформление электронной визы потребуется не более четырех дней, причем детям до шести лет она будет бесплатной.

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Источник: government.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН« Москва»
Количество просмотров 80
09.12.2024 
Фото:АГН« Москва»
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