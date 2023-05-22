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Электронную визу можно будет получить уже в июле

Минэкономразвития планирует запустить в России систему электронных виз до конца июня этого года.

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Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023»

Закон об электронных визах был принят еще в июле 2020 года, а система должна была заработать в 2021 году, но запуск был отложен по причине пандемии COVID-19. В июле 2022 года ограничения на ввод системы были сняты, но запуск так и не состоялся. Только в марте этого года в Минэкономразвития сказали, что электронные визы появятся в этом году. Вместе с ними иностранцам будут выдавать карты для платежей на территории РФ.

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По задумке электронная виза будет оформляться через интернет и действовать 60 дней, но находиться по ней в России можно не более 16 суток.

Таким образом, эта виза предназначена для разного рода поездок, а не для постоянного пребывания.

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Источник: РБК

Фото: Unsplash

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