Электронную визу можно будет получить уже в июле
Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023»
Закон об электронных визах был принят еще в июле 2020 года, а система должна была заработать в 2021 году, но запуск был отложен по причине пандемии COVID-19. В июле 2022 года ограничения на ввод системы были сняты, но запуск так и не состоялся. Только в марте этого года в Минэкономразвития сказали, что электронные визы появятся в этом году. Вместе с ними иностранцам будут выдавать карты для платежей на территории РФ.
По задумке электронная виза будет оформляться через интернет и действовать 60 дней, но находиться по ней в России можно не более 16 суток.
Таким образом, эта виза предназначена для разного рода поездок, а не для постоянного пребывания.
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Источник: РБК
Фото: Unsplash
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