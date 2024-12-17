Белорусский кроссовер получил обновленную внешность

Кроссовер BelGee EX50 прошел рестайлинг и теперь отличается от Geely Coolray

Электрическая версия кроссовера BelGee X50, именующаяся BelGee EX50, прошла рестайлинг. Разработанная на белорусско-китайском предприятии «Белджи», эта версия изначально была копией дорестайлингового Geely Coolray SX11 (с поправкой на электрическую начинку и эмблемы), но теперь внешне отличаются и от бензинового «собрата» BelGee X50, и, соответственно, от Кулрея.

Электрическая модификация получила обновленную бамперную группу, совместно разработанную «БелДжи» и Национальной академией наук Беларуси. До конца года планируется собрать опытную партию из пяти электромобилей, а мелкосерийный выпуск предполагается начать в 2025-2026 годах.

Начинка электрокроссовера – в значительной степени белорусская: электродвигатель производства «Могилевлифтмаш», инвертор – новополоцкого завода «Измеритель», а батареи собраны «Первой аккумуляторной компанией».

В пике электромотор выдает 120 кВт (163 л.с.), номинальная мощность – 80 кВт (109 л.с.). Крутящий момент – 300 Нм. Двигатель питает литий-ионная батарея емкостью 65 кВт.ч, обеспечивая запас хода в 400 км. Максималка ограничена на 130 км/ч.

Напомним, значительная часть выпускающихся в Белоруссии бензиновых BelGee X50 поставляется в Россию, поэтому не исключено, что у нас со временем окажется и электрическая версия. Сам BelGee EX50 – это продукт проекта национального белорусского автомобиля, который СМИ связывают с запуском первой белорусской АЭС. Энергию планировали экспортировать в балтийские страны, однако этого не случилось, в связи с чем в РБ возник энергетический профицит.

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Источник: Автопоток, СТВ