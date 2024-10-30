Белорусские кроссоверы Belgee делают ударными темпами — вот цифры!
Расположенный в Белоруссии завод ЗАО «Белджи» перешагнул отметку в 50 тысяч автомобилей под собственным брендом Belgee. Чтобы достичь этой цифры, предприятию понадобилось всего чуть более года – первые Belgee сошли с конвейера в июле 2023 года. Справедливости ради отметим, что фактически это не новый для завод продукт: под собственным брендом в РБ теперь выпускают хорошо известные Geely, которые «Белджи» делал ранее по лицензии.
Юбилейной машиной под номером 50 000 стал кроссовер Belgee X50, он же – переименованный дорестайлинговый Geely Coolray. Пресс-служба сообщает, машина под красивым номером – в максимальной комплектации Prestige в цвете «черный металлик».
Как известно, большая часть продукции ЗАО «Белджи» предназначена для рынка России – вот и юбилейный X50 вскоре поступит на реализацию к одному из дилеров Belgee на территории РФ.
В связи с круглой цифрой «50 000» стоит вспомнить еще один факт: завод «Белджи» рассчитан на выпуск 60 тысяч машин в год. Для сравнения, российский Haval под Тулой может делать по 150 тысяч, и уже вынужден расширяться.
В Белоруссии стремятся максимально локализовать платформу Geely – по контракту с китайской стороной, это дает право модифицировать архитектуру вплоть до электрификации.
Но в последние месяцы упор делается на пластмассовое литье, что тоже важно: в сентябре запустили собственное производство бамперов для Belgee X50, на очереди еще несколько крупных пластиковых деталей. Кроме X50, завод выпускает более крупный Belgee X70, это переименованный Geely Atlas Pro.
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