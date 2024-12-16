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Автоэксперт раскритиковал предложение сделать платным проезд по МСД

Глава автосоюза Шапарин высказался против платного проезда по МСД

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин оценил предложение властей российской столицы сделать платным проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД). Он полагает, что это ухудшит связность транспортной ситуации в Москве.

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По мнению Шапарина, эти дороги останутся в таком случае полупустыми, а эффект для города будет крайне негативным. «Позитивным он будет только для ограниченного количества богатых москвичей, которым без разницы, сколько дорога стоит», – высказался глава НАС.

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Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что проезд по МСД для москвичей могут сделать платным. Он заявил, что либо МСД превратится в перегруженную трассу с пробками, либо появится возможность «за какие-то деньги проехать по ней за более или менее прогнозируемое время».

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

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Источник: «Ридус»

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Ушакова Ирина
Фото:МСД
Количество просмотров 52
16.12.2024 
Фото:МСД
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