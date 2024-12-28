Ажиотаж из-за роста утильсбора: новые машины подорожали в России

Эксперт Попов: Цены на новые автомобили в России выросли на 3-5%

Новые машины подорожали в России на 3-5% из-за ажиотажа, вызванного очередной индексацией утилизационного сбора, намеченной на январь 2025 года, рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

По его мнению, россияне опасаются, что в будущем году новые машины заметно подорожают. Поэтому люди спешат приобрести автомобили по старым ценам.

К тому же ранее сообщалось, что в салонах остались запасы автомобилей 2023 года выпуска. В итоге цены на машины немного выросли, подытожил специалист.

А за подорожанием новых машин обычно следует рост цен и на подержанные, прибавил Попов.

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Источник: Ридус