Ажиотаж из-за роста утильсбора: новые машины подорожали в России
Эксперт Попов: Цены на новые автомобили в России выросли на 3-5%
Новые машины подорожали в России на 3-5% из-за ажиотажа, вызванного очередной индексацией утилизационного сбора, намеченной на январь 2025 года, рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
По его мнению, россияне опасаются, что в будущем году новые машины заметно подорожают. Поэтому люди спешат приобрести автомобили по старым ценам.
К тому же ранее сообщалось, что в салонах остались запасы автомобилей 2023 года выпуска. В итоге цены на машины немного выросли, подытожил специалист.
А за подорожанием новых машин обычно следует рост цен и на подержанные, прибавил Попов.
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- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Ридус
Фото:Depositphotos
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28.12.2024
Фото:Depositphotos
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