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Ажиотаж из-за роста утильсбора: новые машины подорожали в России

Эксперт Попов: Цены на новые автомобили в России выросли на 3-5%

Новые машины подорожали в России на 3-5% из-за ажиотажа, вызванного очередной индексацией утилизационного сбора, намеченной на январь 2025 года, рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

По его мнению, россияне опасаются, что в будущем году новые машины заметно подорожают. Поэтому люди спешат приобрести автомобили по старым ценам.

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К тому же ранее сообщалось, что в салонах остались запасы автомобилей 2023 года выпуска. В итоге цены на машины немного выросли, подытожил специалист.

А за подорожанием новых машин обычно следует рост цен и на подержанные, прибавил Попов.

Ранее «За рулем» перечислил самые частые поломки в машине в сильные холода.

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Источник: Ридус

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 10
28.12.2024 
Фото:Depositphotos
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