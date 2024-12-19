В Россию привезли особый Гелендваген: полный привод, 587 л.с. и «танковый разворот»

Электрокар Mercedes-Benz G 580 EQ продают в России за 34 900 000 рублей

В Россию привезли уникальный Mercedes-Benz G-Class с электрическим двигателем: Mercedes-Benz G 580 EQ, который оценивается в 34,9 миллиона рублей.

Mercedes-Benz G 580 EQ

Этот электровнедорожник был представлен в апреле 2024 года, а продажи стартовали несколько месяцев спустя.

Mercedes-Benz G 580 EQ

Модель в версии Edition One оснащена двухзонным климат-контролем, адаптивным круиз-контролем и множеством систем помощи водителю, а также акустикой Burmester. Электрическая силовая установка включает четыре электромотора, общая мощность которых составляет 587 л.с.

Mercedes-Benz G 580 EQ

Такой «Гелик» разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды, а его максимальная скорость достигает 290 км/ч. Запас хода на одной зарядке составляет 473 км.

Электрическая версия не уступает по внедорожным характеристикам версии с ДВС. Кроме того, он способен совершать «танковый разворот», преодолевает уклоны в 35 градусов и брод глубиной до 850 мм.

Недавно лицом рекламной кампании для электрической версии Mercedes-Benz G-Class стал знаменитый голливудский актер Брэдли Купер.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Autonews