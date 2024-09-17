Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Легковушку разорвало на части: четыре человека пострадали в массовом ДТП
17 сентября
Легковушку разорвало на части: четыре человека пострадали в массовом ДТП
В Кореновском районе Кубани произошло ДТП с...
Forthing T5
17 сентября
Собранные в РФ кроссоверы с автоматом и 1,5-литровым ДВС от Mitsubishi поступили в продажу
Первые кроссоверы Forthing T5 за 2 млн рублей...
Suzuki Ertiga
17 сентября
В РФ появился новый надежный 7-местный «японец» – и он дешевле «китайцев»
В Россию привезли компактвэны Suzuki Ertiga по...

Танковый разворот, 579 л.с., 4,7 секунды до сотни — показали новый внедорожник

Брэдли Купер снялся в рекламной кампании внедорожника Mercedes-Benz G580

Знаменитый голливудский актер Брэдли Купер стал лицом рекламной кампании для электрической версии Mercedes-Benz G-Class. Он уже много лет является страстным поклонником Гелендвагена, и его участие в промоакции не случайно.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
«G-Class был частью моей жизни почти 20 лет. Для меня это всегда было не просто автомобилем: это был спутник во всех моих приключениях», – поделился эмоциями артист.

4,7-метровый седан по цене маленького кроссовера! — Чанган или Ливэн?

В видеоролике показано, как электрический внедорожник преодолевает сложную местность, а также передвигается по мегаполису. Mercedes-Benz вместо обозначения EQG выбрал название G 580 с EQ Technology. Модель оснащена четырьмя электромоторами, совокупная мощность которых составляет 579 л.с. и 1164 Нм крутящего момента. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды.

Mercedes-Benz G580
Mercedes-Benz G580

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Отмечается, что электрическая версия G-Class не уступает по внедорожным характеристикам версии с ДВС. Кроме того, он способен совершать «танковый разворот», преодолевает уклоны в 35 градусов и брод глубиной до 850 мм (на 150 мм больше, чем у версии с ДВС).

«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: hypebeast.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Mercedes-Benz
Количество просмотров 5
17.09.2024
Фото:Mercedes-Benz
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mercedes-Benz G-класса ()

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Страшный.
Недостатки:
Все ломается.
Комментарий:
Лучше танк купить и не морочить голову.
+3