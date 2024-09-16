4,7-метровый седан по цене маленького кроссовера! — Чанган или Ливэн?

«За рулем» поделился результатами тест-драйва Changan Eado Plus и Livan S6 Pro

Кроссоверы аналогичных размеров (где-то между классами C и D) – это 2,8–3 млн рублей минимум. Тестовый Eado Plus по официальному прайсу обойдется в 2,2 млн, а дилеры без проблем дают скидку в 100 тысяч.

На S6 Pro с мая действует акция: вместо далеких от народа 2,75 млн за топ-версию теперь просят те же 2,2 млн. При этом первый же дилер с ходу выставил за эту машину 1,95 млн. Вот это дисконт! Только напомним, что у Чангана с Ливэном нет российского производства, а значит, рост цен при повышении утилизационного сбора будет больше. И таких скидок еще долго не увидим.

Livan S6 Pro

Представляет собой переработанную версию седана Geely Emgrand GL образца 2016 года. Модель ориентирована на внешние рынки – в Китае не продается. Выпускается в КНР.

ДВИГАТЕЛИ – бензиновые:

1.5 турбо (147 л. с.) – от 1 994 000 ₽

1.5 турбо (174 л. с.) – от 2 194 000 ₽ Changan Eado Plus

Первый показ состоялся в 2018 году, а уже в 2019‑м презентовали обновленную версию, которая сейчас и представлена в России. Производство – Китай.

ДВИГАТЕЛЬ – бензиновый:

1.4 турбо (150 л. с.) – от 2 049 900 ₽

Не стареют душой ветераны

Это только для нас обе машины в новинку. В Китае они известны уже давно. Eado Plus дебютировал в 2018 году и уже пережил рестайлинг. S6 Pro у себя на родине не предлагается – он ориентирован на экспорт. Однако наметанный глаз всё же определит, что в его основе лежит Geely Emgrand GL образца 2016 года.

Наконец-то китайцы перестали перебарщивать с хромом на «фасадах». У обоих седанов радиаторные решетки сделаны черными, что можно только приветствовать – нечему будет облезать от зимних реагентов.

Скоро потеплеет

Салон S6 Pro сделан с намеком на спортивность. Напольная педаль газа, компактный и приплюснутый «штурвал», сиденья с интегрированными подголовниками. Подушка удобна, а вот на спинке валики боковой поддержки расставлены широковато – в поворотах вываливаешься.

Подсказки, куда надо вращать руль, в этом сегменте мне пока встречать не доводилось. Нас постепенно отучают от аппаратных кнопок на центральной консоли. В Eado они есть!

Несмотря на немалый возраст, интерьер выглядит вполне актуальным. Отделка и оснащение – достойные. Традиционный рычаг куда удобнее нефиксируемого селектора у S6 Pro.

Управление климат-контролем удобнее и понятнее, чем у оппонента. Changan дает возможность вывести изображение с камер по отдельности.

Качество отделки – вполне. Податливый пластик на передней панели и дверях (даже задних!), контрастная нить, имитация алюминия. Лоток под консолью и бокс в подлокотнике – с мягким покрытием. Удивило отсутствие кнопки управления электролюком: его можно открыть/закрыть только через меню. Неудобно.

Где еще сэкономили? Я недосчитался лампочки в бардачке, нет подсветки и в козырьках. Музыка играет плоско. С теплыми опциями пока негусто – греются только подушки передних сидений, но уже в следующей партии завоза все машины будут иметь обогрев ветрового стекла, руля и второго ряда сидений.

У приборки невнятный дизайн, но данных много и читаются они неплохо. Климат-контроль маскируется раздельным, хотя на самом деле он однозонный.

Салон с тремя экранами стал уже визитной карточкой автомобилей Livan – такая же архитектура используется в кроссовере X6 Pro. Робот настроен лучше, чем в Чангане. Сразу включить режим D или R не получится: требуется делать двойной щелчок через нейтраль.

Люк можно открыть/закрыть только через тачскрин. Правый пассажирский экранчик – с ограниченным функционалом.

Сзади места для ног хватает, но запас по высоте минимальный – макушка почти соприкасается с потолком. К спинкам передних сидений отчего-то не пришили кармашки. Напрягает и то, что когда в дождь открываешь дверь, с крыши в салон обрушивается вода. И не забудьте надеть гидрокостюм, если на ходу приспичит опустить окно – внутрь засасывает капли.

Всё сухо

Changan дождям противостоит успешно. И его задний ряд понравился больше: чуть просторнее, посадка удобнее – приложиться головой о проем шансов меньше. Не забыли про кармашки в спинках.

Красный цвет добавляет настроения, однако сами кресла обычные, без спортивной хватки. Запас для ног примерно такой же, как у S6 Pro. Но потолок кажется чуть выше, да и по ширине пространства больше.

Черный модуль ЭРА-ГЛОНАСС на белом потолке выглядит чужеродно. А за очечник – спасибо! Панорамная крыша добавляет интерьеру «воздуха».

В передней части салона – налет импозантности, которую придает обивка сидений красной экокожей. Посадка более высокая. Спинка поначалу кажется рельефнее, но только кажется – в поворотах тоже вываливаешься. Обогрева сидений нет (и не ожидается), зато есть вентиляция, только гудит она очень сильно.

Сидения только выглядят спортивно – профиль у них самый «гражданский». Сзади чуть теснее. И посадка неудобна – можно приложиться головой о проем.

Диковинка в сегменте – плафон с бесконтактным включением. У S6 не «панорама», а люк. Зато на высокой скорости от него нет свиста.

Вообще шероховатостей в салоне немало. Отсутствие русификации трипкомпьютера, подсветки бардачка и макияжных зеркал, а потолочные ручки – без микролифта. И музыка тут играет ничуть не чище. Однако уровень оснащения всё же выше, чем у S6 Pro: имеется адаптивный круиз-контроль (работает вполне адекватно), видеорегистратор и панорамная крыша вместо люка.

Моторы Changan Eado Plus и Livan S6 Pro

Livan S6 Pro предлагается с двумя вариантами форсировки двигателя 1.5: на 147 и 174 л. с. У нас – мощное исполнение. Пуляет – аж шины пробуксовывают! Замеры подтвердили паспортные 8,4 с разгона до сотни. На сегодня это один из самых быстрых среднеразмерных седанов на нашем рынке.

Турбомотор Eado – 1.4 с непосредственным впрыском знаком по кроссоверу CS35. На каждом ТО надо менять топливный фильтр, что странно. Спереди под капотом нет ни сантиметра уплотнителя – он проложен лишь в задней части.

Порадовал и семиступенчатый робот. Чуть мешкает на старте, зато потом – щелкает передачи автоматной очередью и в пробках не дергает. Калибровки более удачные, нежели у кроссовера Х6 Pro с тем же силовым агрегатом. Жаль, не избавились от смены режимов двойным кликом селектора – через ­нейтраль. Неудобно же.

Защиты картера в «базе» нет – ее заменяет компактный пластиковый пыльник. Мастикой обработаны только швы – хорошо бы сделать дополнительный антикор.

Чангановский турбомотор 1.4 чуть послабее – 150 л. с. В динамике просадка не шибко ощутима – отставание есть, но не криминальное (9,3 с до сотни). Вот робот не такой покладистый – заминки возникают чаще. Ну, хоть в пробках ­дерготней не донимает.

Турбочетверка 1.5 Ливана позаимствована у Geely Coolray. Причем у Кулрея мощность 147 сил, а тут – 174. На клапанной крышке, патрубке воздушного фильтра и аккумуляторе – название материнской компании. А на приводном ремне – Lynk&Co (еще одна «дочка» Geely).

Средний расход топлива оказался одинаково невелик – 8,5 л/100 км. Кроссоверы аналогичных габаритов берут на литр-полтора больше – еще одна монетка в копилку преимуществ ­седанов.

В S6 тоже решили обойтись пыльником. Но на антикоре не сэкономили: повсеместно густой слой.

Разность характеров

Думаете, таланты S6 Pro ограничиваются бойким мотором? Спешу вас обрадовать: у него вдобавок на удивление хорошее шасси. Livan охотно заныривает в повороты и крепко держится за траекторию. Руль, может, не эталон по обратной связи, но в поворотах наливается вполне адекватным усилием. Тот нечастый сегодня случай, когда между водителем и автомобилем быстро устанавливается консенсус.

И плавность хода выше среднего. На тарированной дорожке шасси S6 Pro расправляется с колдобинами лучше многих одноклассников, абстрагируя экипаж от неровностей. На моей памяти разве что Toyota Corolla последнего поколения могла так уверенно фильтровать дорожные каверзы.

По динамике и плавности хода Eado немного уступает сопернику.

Багажник просторнее, чем у S6 Pro (432 л, по нашим замерам), и погрузочная высота меньше. Как и у соперника, спинки второго ряда складываются, образуя ступеньку. Под полом – докатка.

У Eado Plus ходовая выполнена по такой же схеме: стойки McPherson спереди, упругая торсионная балка сзади. Но если Livan едет очень хорошо, то Changan просто хорошо. У него столь же чуткое рулевое и хороший запас устойчивости, однако заметно стремление соскочить с траектории, если в повороте под колёса попадется бугорок. К тому же на руль «прилетают» удары.

Плавность хода неплоха, но до Ливэна опять-таки не дотягивает. Задняя балка заметнее лягается на «лежачих полицейских», да и шума от работы подвески больше. Кстати, если соразмерные кроссоверы теперь повсеместно «обуты» в крупные 19‑дюймовые колеса, то у обоих седанов – разумно-достаточные 17 дюймов. Купить для них зимний комплект шин будет не так накладно.

Классное шасси! S6 Pro – весьма азартный седан.

В S6 можно погрузить лишь 376 л поклажи. Как и в Eado, рукоятки внутри крышки багажника нет. Кармашки и такелажные петли также отсутствуют. Здесь тоже докатка.

В акустическом комфорте Eado Plus уступает. Главный источник раздражения – гул от дороги. А на высокой скорости мешал еще и посвист ветра в складках панорамной крыши.

В S6 Pro напрягало две вещи. Плохо закрывалась задняя левая дверь, и бесил мощный сигнал при блокировке дверей – соседи по даче меня, наверное, возненавидели. Но приятные эмоции от поездок всё равно перевешивали.

Выводы

Редкий случай: испытуемые машины набрали одинаковое количество баллов. Eado Plus вырвался вперед благодаря более просторному салону и емкому багажнику, да и оснащение побогаче. Но за счет ездовых дисциплин S6 Pro ликвидировал отставание. Перед тестом я и медную полушку не поставил бы на то, что китайская машина родом из 2016 года сможет понравиться на ходу. А вот поди ж ты!

А еще я лишний раз убедился, что многие современные кроссоверы – чисто маркетинговая история. Подавляющее большинство из них с полным приводом даже не предлагаются. А еще они тяжелее, хуже управляются и куда дороже. Что Eado Plus, что S6 Pro – отличная альтернатива таким паркет­никам.

Changan Eado Plus Богатое оснащение, просторный багажник Шумоизоляция, отсутствие антикоррозийной мастики на днище Livan S6 Pro Плавность хода и управляемость, динамика, гарантия 5 лет Неудобная посадка на задний ряд, невнятный имидж марки

Ранее «За рулем» испытал «почти Вольво» – новый седан бизнес-класса Geely Preface.