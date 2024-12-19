В Москве появятся совершенно новые электробусы — первое фото и характеристики

КАМАЗ представил новый электробус, который в 2025 году заменит модель КАМАЗ-6282

На официальном мероприятии, посвященном 55-летию КАМАЗа, показали новый электробус из поколения А5 (кузов носит заводской индекс КАМАЗ-5222). В ближайшее время такие электробусы начнет выпускать завод в Нефтекамске. Главные отличия электробуса КАМАЗ-5222 от нынешней широко известной модели КАМАЗ-6282 – в конструкции кузова, организации салонного пространства и телематике.

КАМАЗ-52222

Кузова будут красить с применением катафорезной ванны, средняя дверь теперь «прислонная» и работает по новому принципу, как двери вагонов метро. А вот по платформе – минимум отличий от предшественника. По предварительным данным, применены литий-никель-марганец-кобальтовые аккумуляторы (NMC) полной емкостью 230 кВт.ч, обеспечивающие запас хода до 100 км. От ультрабыстрой ЭЗС мощностью 300 кВт можно зарядиться за 55 минут.

Двигатели – синхронного типа с постоянными магнитами (в составе электропортального моста), выдающие максимальную мощность по 180 кВт каждый – в привычных для нас единицах это около 489 л.с. при крутящем моменте 2×520 Нм. Максимальная скорость – 70 км/ч.

Низкопольный КАМАЗ-5222 рассчитан на 85 пассажиров (мест для сидения – 35). В комплектации – двухзонный «климат» (отопление, вентиляция, кондиционирование, обеззараживание воздуха), механическая аппарель, электронное инфотабло, комплекс видеокамер, Wi-Fi, USB-зарядки, контроль давления в шинах, датчики дождя и света, ЖК-приборы, широкий набор систем безопасности, ассистенты ADAS и система подсчета пассажиропотока.

Сообщается, что пассажиры и водители Москвы оценят новые электробусы уже в 2025 году – их начнут поставлять в столицу вместо машин предыдущей модели КАМАЗ-6282. Кстати, эта модель, собирающаяся с 2018 года (на НЕФАЗе и СВАРЗе), выпущена уже 2-тысячным тиражом, и юбилейная модель только что отправилась в ГУП «Мосгортранс». Кроме Москвы, КАМАЗ-6282 в 2023 году отправили в Волгоград, Курск, Ростов-на-Дону, Липецк, Таганрог, Волгодонск и Пермь. Но в перспективе регионы также начнут получать модель нового поколения.

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Источник: БИЗНЕС Online, Автопоток, КАМАЗ, 5koleso