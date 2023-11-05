КАМАЗ представил перспективный пригородный автобус

КАМАЗ-5222 имеет современный дизайн, 290-сильный мотор и «автомат»

Помимо внедорожного автобуса КАМАЗ-6250 на Международном газовом форуме концерн представил прототип пригородного современного автобуса КАМАЗ-5222, производство которого начнется в 2025 году.

КАМАЗ-5222

Перспективная модель имеет ряд интересных особенностей. Главной из них является 290-сильный газовый мотор, работающий в паре со 6-ступенчатой АКПП. Топливные баллоны расположены на крыше, а их количество может быть 8 или 10 (984 литра или 1230 литров).

Автобус будет представлен в нескольких компоновках с разным количеством посадочных мест. Показанный экземпляр имеет 41 место, а также широкие двери с воздушными завесами в проемах.

Кузов будет представлять собой раму, обшитую композитными панелями, а крыша будет состоять из сэндвич-панелей.

КАМАЗ-5222

В плане дизайна данный концепт задает вектор будущего развития дизайна общественного транспорта КАМАЗ. Главной отличительной чертой являются полоски дневных ходовых огней, которые пришли на смену традиционным модульным фарам.

Источник: Quto.ru

Фото: КАМАЗ