587-сильный немецкий внедорожник привезли в Россию: цена шокирует

В России появился в продаже электрический Mercedes-Benz G-Class за ₽34,9 млн

Дилер привез в Россию немецкий электрический Mercedes-Benz G-Class EQ Technology по цене 34 900 000 руб. Автомобиль предлагается в комплектации Edition One с электромотором мощностью 587 л.с. или 432 кВт, АКП, привод полный. Запас хода на одной зарядке равен 473 км.

Mercedes-Benz G-Class EQ Technology

В комплектацию входят основные системы помощи водителю, а также двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, премиальная акустика Burmester и другое.

Интерьер Mercedes-Benz G-Class EQ Technology

Электрический Gelandewagen дебютировал в апреле 2024 года. Он способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 4,7 секунды, максимальная скорость составляет 290 км/ч.

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Источник: Autonews