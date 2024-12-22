587-сильный немецкий внедорожник привезли в Россию: цена шокирует

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В России появился в продаже электрический Mercedes-Benz G-Class за ₽34,9 млн

Дилер привез в Россию немецкий электрический Mercedes-Benz G-Class EQ Technology по цене 34 900 000 руб. Автомобиль предлагается в комплектации Edition One с электромотором мощностью 587 л.с. или 432 кВт, АКП, привод полный. Запас хода на одной зарядке равен 473 км.

Mercedes-Benz G-Class EQ Technology
Mercedes-Benz G-Class EQ Technology

В комплектацию входят основные системы помощи водителю, а также двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, премиальная акустика Burmester и другое.

Интерьер Mercedes-Benz G-Class EQ Technology
Интерьер Mercedes-Benz G-Class EQ Technology

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Электрический Gelandewagen дебютировал в апреле 2024 года. Он способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 4,7 секунды, максимальная скорость составляет 290 км/ч.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Mercedes-Benz
Количество просмотров 3
22.12.2024 
Фото:Mercedes-Benz
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Страшный.
Недостатки:
Все ломается.
Комментарий:
Лучше танк купить и не морочить голову.
+3