Пакет ассистентов водителя, 4х4, 7 мест — кроссовер для путешествий с семьей

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Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max победил в спецпроекте «Протестировано Discovery»

Семейный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max одержал победу в рамках специального проекта «Протестировано Discovery» в номинации «Внедорожник года» как наиболее оптимальный автомобиль для бездорожья и езды в условиях города. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Chery Tiggo 8 Pro Max
Chery Tiggo 8 Pro Max

Объявление и награждение победителей проекта состоялось 17 декабря в рамках церемонии вручения Национальной экспертной премии в области туризма GOLD STARS Discovery. Оценку участников и принятие решения о награждении проводили эксперты и члены редакционного совета журнала Discovery на протяжении всего 2024 года, оценивая номинантов по ряду критериев, основным из которых было соотношение цена/качество.

Chery Tiggo 8 Pro Max
Chery Tiggo 8 Pro Max
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«Выбор жюри – это комплексное отражение того, что кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max сочетает в себе комфорт, безопасность и надежность для российских семей. Ценности бренда Chery сфокусированы на создании комфортных условий для ведения устойчивого образа жизни. Отметив 19 лет своего присутствия на российском рынке, Chery создает автомобили, которые отвечают потребностям семей: подходят для повседневного использования и дальних путешествий», – подчеркнули в пресс-службе.

Семейный 7-местный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max доступен на рынке России с передним и полным приводом. К наиболее значимым функциям автомобиля относятся: cдвоенная цифровая зона управления с изогнутой панелью диагональю по 12.3 дюймов, проекционный дисплей, система навигации, система кругового обзора в формате 540°, аудиосистема высокого качества, включающая в себя 10 динамиков, встроенный видеорегистратор, двухзонный климат-контроль, включая систему кондиционирования для 3-го ряда, и пакет ассистентов водителя ADAS.

Диплом победителя в номинации «Внедорожник года» специального проекта «Протестировано Discovery»
Диплом победителя в номинации «Внедорожник года» специального проекта «Протестировано Discovery»

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У официальных дилеров марки Chery в России кроссовер представлен в четырех комплектациях: Elite FWD, Dreamline FWD, Dreamline AWD, Ultimate AWD. Минимально рекомендованная стоимость с учетом действующих выгодных программ стартует от 3,07 млн рублей.

Источник: PR-служба АО «Чери Автомобили Рус»

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Светлана Тарасенко
Фото:PR-служба АО «Чери Автомобили Рус»
Количество просмотров 16
21.12.2024 
Фото:PR-служба АО «Чери Автомобили Рус»
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