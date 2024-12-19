Российский представитель китайского автобренда обещает обеспечить клиентов лучшим сервисом
Руководство китайского автобренда Jidu приняло решение не менять стратегию развития на международных рынках, поэтому не покинет рынок России.
Отмечается, что производитель сохранит операционную деятельность и полностью поддержит своих клиентов, несмотря на пережитый период финансовых трудностей, во время которых начался процесс реструктуризации бизнеса.
В России интересы Jidu представляет компания «БорисХоф», там сообщили о сохранении первоначальных планов по запуску и развитию бренда на рынке. Компания продолжит поддержку китайского автобренда и выполнит все гарантийные обязательства.
Напомним, в ноябре и декабре 2024 года клиентам «БорисХоф» передали первые электромобили Jidu 01, продажи которых на рынке РФ продолжаются. Организация тесно взаимодействует с китайским производителем и предпринимает все усилия для предоставления российским клиентам лучшего пользовательского обслуживания, заверили в «БорисХоф».
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Источник: gazeta.ru