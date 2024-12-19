Российский представитель китайского автобренда обещает обеспечить клиентов лучшим сервисом

Автобренд Jidu остается на рынке России, несмотря на временные трудности в Китае

Руководство китайского автобренда Jidu приняло решение не менять стратегию развития на международных рынках, поэтому не покинет рынок России.

Отмечается, что производитель сохранит операционную деятельность и полностью поддержит своих клиентов, несмотря на пережитый период финансовых трудностей, во время которых начался процесс реструктуризации бизнеса.

В России интересы Jidu представляет компания «БорисХоф», там сообщили о сохранении первоначальных планов по запуску и развитию бренда на рынке. Компания продолжит поддержку китайского автобренда и выполнит все гарантийные обязательства.

Jidu Robo-02

Напомним, в ноябре и декабре 2024 года клиентам «БорисХоф» передали первые электромобили Jidu 01, продажи которых на рынке РФ продолжаются. Организация тесно взаимодействует с китайским производителем и предпринимает все усилия для предоставления российским клиентам лучшего пользовательского обслуживания, заверили в «БорисХоф».

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Источник: gazeta.ru