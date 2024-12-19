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428 л. с., полный привод: новый хэтчбек британско-китайской марки появился в РФ

В России начались продажи электрического хэтчбека MG4 EV за 5,6 млн рублей

Компания «Мир-Дистрибьютор» начала принимать заказы в РФ на новый электрический хэтчбек MG4, его стоимость начинается от 5,55 млн рублей.

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MG4 EV
MG4 EV

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Габариты автомобиля 4287×1836×1516 мм при колесной базе 2705 мм. Модель оснащается двухмоторной силовой установкой мощностью 428 л. с. (600 Нм), привод полный. До «сотни» хэтчбек разгоняется за 3,8 секунды. На одной зарядке по циклу CLTC авто может проехать 460 км (385 км по WLTP).

У автомобиля двукрылый спойлер, двухспицевый руль, адаптивный круиз-контроль и другое.

MG4 EV
MG4 EV

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

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Источник: «Мир-Дистрибьютор»

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Ушакова Ирина
Фото:MG Motor
Количество просмотров 20
19.12.2024 
Фото:MG Motor
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