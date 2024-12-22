Неожиданно (нет): у «параллельных» иномарок наметился новый лидер

«Автостат Инфо»: Lixiang обгоняет Toyota по объемам параллельного импорта

В ноябре по продажам автомобилей, ввезенных в РФ по параллельному импорту, на первое место попала Toyota, но китайский Liхiang подобрался вплотную. А если смотреть рейтинг самых популярных «параллельных» моделей, то тут кроссовер Liхiang L7 опередил тойотовский бестселлер Camry и по результатам ноябрьских продаж, и в реализации с января по ноябрь.

Liхiang L7

Более того, Toyota Camry в продажах с начала года находится лишь на 4-м месте, а замыкает тройку корейский кроссовер Hyundai Tucson. Что касается первых двух мест, то тут... Да-да, два SUV от китайского бренда: Liхiang L7 лидирует, а флагманский Liхiang L9 идет следом за ним.

Вернемся к зачетам по маркам целиком: тут Liхiang, не представленный в России официально, сумел разойтись в нашей стране тиражом 21 242 автомобиля – это при том, что автомобили, в общем-то, не дешевые.

Toyota в рейтинге «параллельных» производителей занимает второе место с результатом 18 944 проданных с начала года автомобиля, а на третьем месте Hyundai – обладателями машин этой марки в 2024 году стали уже 14 655 россиян. Но если продажи Toyota, Hyundai и идущего на четвертом месте Kia по сравнению с предыдущим годом несколько упали, то продажи Lixiang взлетели почти в 10 раз...

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Источник: Автостат Инфо