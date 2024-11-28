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Сколько лет придется копить на китайский автомобиль: цифра удивит

CDEK: для покупки «китайца» россиянину придется откладывать деньги более 20 лет

Россиянам, желающим накопить на дорогой китайский автомобиль, придется откладывать средства около 20 лет, сказано в исследовании сервиса CDEK.Shopping.

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Для расчетов взяли такого популярного «китайца», как LiXiang L6 Pro за 5,8 млн рублей. Это хорошо оснащенный, комфортный гибридный кроссовер.

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Сообщается, что средний чек на CDEK.Shopping в текущем году составил 20,6 тыс. рублей в месяц. Чтобы насобирать денег на LiXiang L6 Pro, одному человеку придется отказаться от покупок примерно на 281 месяц или почти на 23 года, сообщили аналитики.

Если семья из двух человек снизит свои ежемесячные расходы на маркетплейсах на ту же сумму, то время накопления сократится вдвое и составит около 11 лет.

Ранее «За рулем» перечислил самые надежные семейные кроссоверы с пробегом.

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Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / wirestock
Количество просмотров 12
28.11.2024 
Фото:freepik / wirestock
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