Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Немецкий автоконцерн не будет закрывать заводы в ФРГ, но есть нюанс
23 декабря
Немецкий автоконцерн не будет закрывать заводы в ФРГ, но есть нюанс
Volkswagen сократит более 35 тыс. сотрудников и...
Штрафы по ОСАГО через камеры? Вот что отвечают россияне!
23 декабря
Штрафы по ОСАГО через камеры? Вот что отвечают россияне!
«За рулем»: более четверти водителей против...
Названы три группы автозапчастей, которые сильнее всего подорожали в России
23 декабря
Названы три группы автозапчастей, которые сильнее всего подорожали в России
Fit Service назвал три группы запчастей,...

Маршрут самой протяженной трассы России пройдет до Монголии, КНДР и Китая

Путин дал старт движению на новых автомобильных трассах в 5 регионах России

Президент России Владимир Путин накануне дал старт движению по двум новым участкам дорог в Московской и Ленинградской областях.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Новая четырехполосная развязка на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье разгрузит трафик сразу нескольких важных направлений. Трасса проходит в обход Можайска и деревни Малые Вяземы, для непрерывности потока над железной дорогой построили путепровод и тоннель.

«С открытием этой развязки ситуация поменяется кардинально. Пять минут, и это связывает Минское и Можайское шоссе», – рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Рекомендуем
Какие скидки дают на автомобили Чери – рейд по салонам марки

Также запущено движение по новой Витебской развязке в Ленинградской области – она примыкает к скоростному диаметру, у нее шесть полос, а пропускная способность – до 70 тыс. автомобилей в сутки.

«Этот участок трассы будущей большой магистрали, первый этап широтной магистрали – улучшит транспортную доступность юга, юго-востока Северной столицы», – подчеркнул президент РФ.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Оба участка построены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» масштабной федеральной программы, рассчитанной до 2030 года.

В рамках программы продлят и трассу М-12, в настоящее время возводят ее часть – скоростную трассу Дюртюли – Ачит, она пройдет по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Полностью проект М-12 завершат к 2030 году, и тогда трасса протянется до Монголии, КНДР и Китая и станет самой протяженной в России.

По словам заместителя председателя Правительства Марата Хуснуллина, трасса будет развиваться, планируется ее расширить до четырех полос. До 2030 года планируется построить 50 обходов вокруг населенных пунктов.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: iz.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 12
23.12.2024 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0