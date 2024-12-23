Маршрут самой протяженной трассы России пройдет до Монголии, КНДР и Китая

Путин дал старт движению на новых автомобильных трассах в 5 регионах России

Президент России Владимир Путин накануне дал старт движению по двум новым участкам дорог в Московской и Ленинградской областях.

Новая четырехполосная развязка на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье разгрузит трафик сразу нескольких важных направлений. Трасса проходит в обход Можайска и деревни Малые Вяземы, для непрерывности потока над железной дорогой построили путепровод и тоннель.

«С открытием этой развязки ситуация поменяется кардинально. Пять минут, и это связывает Минское и Можайское шоссе», – рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Также запущено движение по новой Витебской развязке в Ленинградской области – она примыкает к скоростному диаметру, у нее шесть полос, а пропускная способность – до 70 тыс. автомобилей в сутки.

«Этот участок трассы будущей большой магистрали, первый этап широтной магистрали – улучшит транспортную доступность юга, юго-востока Северной столицы», – подчеркнул президент РФ.

Оба участка построены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» масштабной федеральной программы, рассчитанной до 2030 года.

В рамках программы продлят и трассу М-12, в настоящее время возводят ее часть – скоростную трассу Дюртюли – Ачит, она пройдет по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Полностью проект М-12 завершат к 2030 году, и тогда трасса протянется до Монголии, КНДР и Китая и станет самой протяженной в России.

По словам заместителя председателя Правительства Марата Хуснуллина, трасса будет развиваться, планируется ее расширить до четырех полос. До 2030 года планируется построить 50 обходов вокруг населенных пунктов.

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Источник: iz.ru