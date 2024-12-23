Трансформация мирового автопрома — как Китай стал центром в автосфере

Аналитик Михайлов рассказал, как Китай «подмял» по себя весь мировой автопром

Мировой автопром демонстрирует в настоящее время фундаментальный сдвиг, потому что десятилетиями задававшие тон в автоиндустрии «японцы» вынуждены признать технологическое превосходство китайских компаний в сфере электромобилей. Таким мнением поделился автомобильный аналитик Андрей Михайлов.

На фоне сокращения сегмента больших переднеприводных седанов автопроизводитель Mazda решил сфокусироваться на выпуске электрокаров и представил полностью электрический седан EZ-6. Он пришел на смену Mazda 6, и первый рынок, где представили новинку, стал Китай (!).

Стоит отметить, что японские седаны бизнес-класса давно завоевали авторитет у россиян за надежность, комфорт и доступность. Одним из таких был большой седан Nissan Teana, сменивший Maxima, продажи которого в Европе завершились.

«Однако российскому рынку требовалось нечто подобное, и компания нашла такую модель. Помимо собственно Японии, Teana существовала и в версии с левым рулем. Но не только и не столько для России. Самым важным рынком для модели всегда был Китай. Собственно, второе поколение Teana, которое наиболее известно в России, даже дебютировало на автосалоне в Пекине», – подчеркивает аналитик.

Toyota представила электрический седан, сопоставимый по размерам с Camry, под названием bZ7. Интересно то, что эту модель будут выпускать на совместном предприятии с GAC, а самое главное – bZ7 построена на базе BYD. Компания в настоящее время поставляет для Toyota тяговые батареи и собственные электромоторы.

«Оказалось, что таковых у самой Toyota, несмотря на многолетний опыт в постройке гибридов, попросту нет. Будет ли bZ7 продаваться за пределами Китая, пока не известно. Но почти наверняка этот седан попадет как минимум в саму Японию. Там электромобили BYD уже продаются», – подчеркивает специалист.

Михайлов считает, что доля китайских компонентов в японских электромобилях к 2026 году превысит 90%. Другими словами, происходит не просто смена технологического уклада, а абсолютное переформатирование глобального автопрома. Китай становится новым центром инноваций, и противостоять этому процессу бессмысленно, констатирует Михайлов.

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Источник: karl-marks.ru