Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Трансформация мирового автопрома — как Китай стал центром в автосфере
23 декабря
Трансформация мирового автопрома — как Китай стал центром в автосфере
Аналитик Михайлов рассказал, как Китай «подмял»...
Немецкий автоконцерн не будет закрывать заводы в ФРГ, но есть нюанс
23 декабря
Немецкий автоконцерн не будет закрывать заводы в ФРГ, но есть нюанс
Volkswagen сократит более 35 тыс. сотрудников и...
Штрафы по ОСАГО через камеры? Вот что отвечают россияне!
23 декабря
Штрафы по ОСАГО через камеры? Вот что отвечают россияне!
«За рулем»: более четверти водителей против...

Трансформация мирового автопрома — как Китай стал центром в автосфере

Аналитик Михайлов рассказал, как Китай «подмял» по себя весь мировой автопром

Мировой автопром демонстрирует в настоящее время фундаментальный сдвиг, потому что десятилетиями задававшие тон в автоиндустрии «японцы» вынуждены признать технологическое превосходство китайских компаний в сфере электромобилей. Таким мнением поделился автомобильный аналитик Андрей Михайлов.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Какие скидки дают на автомобили Чери – рейд по салонам марки

На фоне сокращения сегмента больших переднеприводных седанов автопроизводитель Mazda решил сфокусироваться на выпуске электрокаров и представил полностью электрический седан EZ-6. Он пришел на смену Mazda 6, и первый рынок, где представили новинку, стал Китай (!).

Стоит отметить, что японские седаны бизнес-класса давно завоевали авторитет у россиян за надежность, комфорт и доступность. Одним из таких был большой седан Nissan Teana, сменивший Maxima, продажи которого в Европе завершились.

«Однако российскому рынку требовалось нечто подобное, и компания нашла такую модель. Помимо собственно Японии, Teana существовала и в версии с левым рулем. Но не только и не столько для России. Самым важным рынком для модели всегда был Китай. Собственно, второе поколение Teana, которое наиболее известно в России, даже дебютировало на автосалоне в Пекине», – подчеркивает аналитик.

Toyota представила электрический седан, сопоставимый по размерам с Camry, под названием bZ7. Интересно то, что эту модель будут выпускать на совместном предприятии с GAC, а самое главное – bZ7 построена на базе BYD. Компания в настоящее время поставляет для Toyota тяговые батареи и собственные электромоторы.

«Оказалось, что таковых у самой Toyota, несмотря на многолетний опыт в постройке гибридов, попросту нет. Будет ли bZ7 продаваться за пределами Китая, пока не известно. Но почти наверняка этот седан попадет как минимум в саму Японию. Там электромобили BYD уже продаются», – подчеркивает специалист.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Михайлов считает, что доля китайских компонентов в японских электромобилях к 2026 году превысит 90%. Другими словами, происходит не просто смена технологического уклада, а абсолютное переформатирование глобального автопрома. Китай становится новым центром инноваций, и противостоять этому процессу бессмысленно, констатирует Михайлов.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: karl-marks.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
23.12.2024 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0