Китайские марки начали одна за одной покидать Россию: в чем причина?

В России сократилось число дилеров китайских брендов Skywell, Livan и Kaiyi

По данным издания «Известия», сокращение числа дилеров таких брендов, как Skywell, Livan и Kaiyi, стало очевидным.

Одной из главных причин, по которой китайские марки покидают российский рынок, является повышение утилизационного сбора, вступающее в силу с 1 января 2025 года. Эксперты предсказывают, что это нововведение может стать решающим фактором, способствующим уходу некоторых брендов. В условиях растущих затрат на ведение бизнеса, многие компании вынуждены пересматривать свои стратегии и оптимизировать модельный ряд.

На конференции Autostat Analytic Day генеральный директор агентства Сергей Целиков отметил, что некоторые дилерские центры меняли вывески по два раза, что свидетельствует о нестабильности на рынке. К примеру, в Санкт-Петербурге дилерская сеть «Карс Фэмили» объявила о прекращении работы с брендом Skywell, что подтверждает тренд на сокращение присутствия китайских марок в стране.

По итогам третьего квартала 2023 года стало очевидно, что количество дилерских контрактов у марок Kaiyi и Livan также значительно сократилось. Это обстоятельство вызывает настороженность у экспертов, которые прогнозируют, что на российском рынке могут исчезнуть и другие китайские бренды, такие как Haima, SWM, Oting, Forthing, Venucia и Foton.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов подчеркивает, что одной из ключевых причин ухода является прекращение инвестирования в эти бренды.

Кредитные ставки и утилизационный сбор также играют значительную роль в процессе ухода китайских марок. Операционный директор Geely Russia Валерий Тараканов отмечает, что текущая экономическая ситуация и возможные новые инициативы, направленные на ограничение импорта автомобилей, создают дополнительные преграды для китайских производителей.

Несмотря на негативные тенденции, оставшиеся автомобильные марки, по всей видимости, будут стремиться оптимизировать свой модельный ряд и адаптироваться к изменяющимся условиям.

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Источник: Известия