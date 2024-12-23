В РФ едет мощный кроссовер с двумя силовыми установками на выбор — гарантия 8 лет

Avatr 11 получил ОТТС в России — раскрыты характеристики 578-сильного кроссовера

Электрический кроссовер Avatr 11 сертифицировали в России – новинка получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Для россиян подготовили автомобиль с вариантами компоновки салона на четыре или пять посадочных мест, сообщили в пресс-службе Changan Motors Rus.

В длину Avatr 11 составляет 4880 мм при размере колесной базы 2975 мм. Россиянам предложат кроссовер с двумя силовыми установками на выбор: с задним приводом и мотором мощностью 323 л.с. или вариант с двумя моторами мощностью 578 л.с., привод – полный, флагманская версия разгоняется до «сотни» за 4,5 сек.

Avatr 11

В России транспортный налог для электрокаров рассчитывается по единицам 30-минутной мощности, для двухмоторного Avatr 11 при мощности 110 кВт налог составит 5250 рублей в год. В зависимости от типа привода емкость тяговых аккумуляторов – 90 или 116 кВт·ч соответственно. Самая «дальнобойная» версия проедет без подзарядки по циклу NEDS 625 км.

Avatr 11

В список оснащения кроссовера заявлены тормоза Brembo, двери с электроприводом и автоматическими доводчиками, аудиосистема Meridian с 25 динамиками, вентиляция и массаж сидений переднего и заднего рядов, адаптивный круиз-контроль и другие опции. Покупателям автомобиля предоставят гарантию на восемь лет.

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Источник: Changan Motors Rus